【人物專訪】港鐵以客為本 建設智慧城市 客運服務總監楊美珍：管理層要望得遠、睇得深

港鐵（00066）乘客車程準時度高達99.9%，現時日均乘客量近450萬人次，是本港上班一族最常使用的交通工具，在可靠性、安全及效率方面一直保持在國際級水平。一場世紀疫情下，港鐵去年客量曾跌超過一半，旗下高鐵客量跌至「零」，公司車務營運錄得逾27億元的虧損，營運面臨巨大挑戰。

中港兩地終於1月通關，港府於3月1日開始也解除長達958天的口罩令，港鐵服務也重上軌道，順利配合通關，當中的玄機，原來是一直未有停下發展步伐，早在疫情期間密密部署，為復常路做準備。港鐵香港客運服務總監楊美珍接受《iMoney》專訪，細談港鐵及旗下公司八達通如何提升智能化服務，讓市民出行及生活更便利之餘，並維持高水平的服務質素。



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每天服務數百萬人次的港鐵，為本港重要的交通命脈，是不少港人日常生活中不可缺少的一環。作為最多港人乘坐的交通公具，也有政府這個最大股東支持，大家可能認為港鐵生意「唔憂做」，但過去3年的新冠肺炎疫情，對管理層而言，要面對沉重的營運的壓力。港鐵香港客運服務總監楊美珍，負責公司於香港鐵路的所有客運營運及其商務業務，包括地鐵網絡及機場快綫；她同時也身任昂坪360有限公司主席，以及八達通控股非執行主席的職位。世紀疫症之下，以上3家公司來自車票及零售業務的收入大受影響，對主理公司業務收入的楊美珍來說，挑戰甚大。

▲ 港鐵香港客運服務總監楊美珍

▲ 港鐵香港客運服務總監楊美珍

楊美珍感嘆說，過去幾年情況的確十分艱難，其中一個最大的挑戰，就是本業乘客量大跌。據港鐵2022年中期業績的數據，公司去年上半年的乘客量按年下跌11.7%，其中2月下旬至3月的客量曾急跌超過一半；中港兩地封關下，所有收費較高的過境車服務如高鐵、直通車錄「零客量」，公司整體財政面對重大困難。來自票務收入大降，但港鐵作為零售商戶的業主，也要為她們作出支援，包括向商戶提供租務減免，於個別月份曾給予商戶半價的租金優惠，或按他們的銷售情況推出支援，未有間斷。另一個挑戰，就是要照顧員工需要。港鐵有逾1.6萬位員工，翻查資料，於去年第五波疫情期間，港鐵累計錄得逾1,300名員工染疫，影響服務，要於期內調配人手工作，也是一項艱鉅的任務。



苦等3年，中港兩地終於今年1月正式通關，3個跨境口岸羅湖、落馬洲和香港西九龍站重開，港鐵可再次服務跨境乘客，連繫中港兩地，客運量也火速回升。楊美珍透露，港鐵客運數字已經大致回復疫情前約九成水平。對於何時才能夠完全回復至疫情前的客量，她認為仍需觀察，「我們看到現在有些企業的員工是可以Work from Home（在家工作），而且市民出行的習慣也改變了，有些人習慣早了回家。不過，隨着旅客重回香港，外出的本地人也會增加，我相信客量會慢慢上升。至於過關客及旅客的部分，我相信未必能在今年內復甦，仍需要較長的時間。」



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一直以來，港鐵奉行鐵路服務及物業發展雙軌形式發展，收入穩健。事實上，港鐵公司每年需要投放超過100億元在維修、保養及更新鐵路資產上，較2007年兩鐵合併時所投放增加逾一倍。疫情下來自鐵路的票務及商業收入大降，楊美珍坦言，公司營運上雖然遇到很大挑戰，更出現蝕錢的情況，但慶幸物業收益保障了公司收入，讓公司可以繼續營運，也不需要裁減同事，同時可以進行培訓、裝修及改善工程。

疫情期間，港鐵也把握時間，養精蓄銳，過去幾年無間斷為服務提升做好準備，包括進行改善工程，期望以更好的姿態及狀況去迎接通關，並盡快恢復業務。提升服務方面，於中港兩地封關期間，港鐵趁機為羅湖站及高鐵站進行改善工程。其中羅湖站在這段時間大裝修：拆除客戶中心後的樓梯一部分，並改動了客務中心的位置，也換了所有的燈光。在新布局下，大堂的空間感大增；同時將部分商舖改為廁所，更便利乘客。

於2018年9月才啟用的高鐵站，也有不少改動，包括更換所有指示牌，也將原位於大堂正中間客務中心位置調動。最大的變動，就是全面引入電子車票，乘客現時可以用電子付款方式，憑二維碼在港鐵網絡乘車。購票時，系統會將證件與車票連結，證件就是車票，加上實名驗證與檢票流程亦二合為一，購票後只需憑證件便可直接入閘乘車，輕鬆、環保又省時，更不用擔心遺失車票。與此同時，高鐵也增加廣州東、東莞及東莞南站的新站點，令旅客出行更輕鬆。

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積極發展MTR Mobile App

近年政府積極推展各項智慧出行措施，港鐵也致力透過科技推動智慧出行，為乘客提供個人化及便捷貼心的出行體驗。其中MTR Mobile應用程式就是港鐵近年重點發展的一環，為用戶提供鐵路及其他交通資訊與功能、港鐵商場和車站商店的最新消息和優惠，以及各種生活資訊，期望可做到「一App在手，智慧出行」的功能。

楊美珍稱，公司積極發展MTR Mobile應用程式的原因，是期望可以吸引年輕客。她指出，據公司早前進行的研究，得知公司10年後的乘客主要來自三大組群，「第一就是長者，未來四個客人中，可能就有一個人是長者，第二是旅客，第三便是年輕人。港鐵希望向這班年輕人提供他們需要的功能，包括他們乘車時需要看的資訊，乘車期間需要知道的資訊，或者是乘車後的資訊，都是在Mobile App中做得到的。」近年MTR Mobile應用程式也加入了很多新功能，如加入「Next Bus」及改善原有「Next Train」功能，做到一App在手，即可查閱港鐵、輕鐵、專營巴士及綠色專綫小巴的實時到站，方便乘客計劃行程；同時乘客亦可透過MTR Mobile購買月票。

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楊美珍指，鐵路是一種不記名的服務，乘客使用八達通或車票去乘搭港鐵，未必可以得知其身份。「但有了MTR Mobile應用程式後，我們了解誰人來用我們的服務，了解客人的乘車習慣，在服務上可以更多人化。舉個例子，如這一個客人經常使用荔景站出入，當這一個站的電梯維修，我們可以用系統通知他，令他的出行不會受影響，而這個消息不需要特地告訴住在柴灣的客人，因此可以提供個人化的服務；另外如果有交通事故出現時，我們會向客人提供其他替代的交通資訊。」

另方面，港鐵車站每日有數以百萬計乘客進出，創新的廣告和推廣活動已經成為港鐵網絡的一大特色，也是港鐵其中的重要收入來源之一。港鐵由2018年開始積極將港鐵的廣告媒體數碼化，例如在車站設置電子顯示屏，亦建立背後的智能系統，令廣告商可隨時轉換廣告內容，亦可精準選擇投放位置。

楊美珍說：「現在的廣告很碎片化，客戶要在不同的渠道賣廣告，才能達到以前的觸及率及播放次數。我認為數碼化令到我們在新的媒體銷售方法中，都可以說是與時並進，與其他人一樣。」去年4月，港鐵成為亞洲首個提供程序化數碼戶外廣告交易（pDOOH）的地下鐵路，亦是現時擁有全港最多程序化數碼戶外廣告媒體的交易平台，加強港鐵廣告競爭力。

以上內容節錄自《iMoney Focus》802期「封面故事」，詳情請按此

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責任編輯：陳詠妍