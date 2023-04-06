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【港交所388】互換通傳於數月內啟動 港交所指籌備進展良好

股樓投資 23:36 2023/04/06

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外電報道，內地和香港當局最近就「互換通」最終計劃規則達成一致，「互換通」已經獲得監管機構批准，勢將在6月或更早啟動。港交所(00388)回應指，「互換通」是互聯互通機制下的最新優化舉措，港交所正與合作夥伴就啟動「互換通」的籌備工作進行協作，進展良好，並將適時公布最新發展。港交所周四(6日)收報348.6元，上升1.6%。

【大行報告】摩通：銷售、盈利及估值均已見底 中國海外發展今年有望恢復增長  詳情請看【下一頁

【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

「互換通」代表國際投資者可參與內地人民幣利率互換，交易雙方就同一本金交換不同利率的利息，一方可以收取這筆本金的固定利率利息，而另一方則收取這筆本金的浮動利率利息。目前境外投資者只能通過離岸人民幣利率互換來管理利率風險，但隨著外資逐步增加對人民幣債券的配置，對管理利率風險的需求也持續增加。港交所曾表示，「互換通」是繼滬深港通、債券通之後，連接香港與內地金融市場的又一互聯互通里程碑。

【美團 3690】美團正辦送遞員簡介會 最快5月攻港 將以新品牌示人  詳情請看【下一頁

【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

溫股知新
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撰文 : 李尚毅

香港交易所（00388） 港股

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