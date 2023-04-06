【港交所388】互換通傳於數月內啟動 港交所指籌備進展良好

外電報道，內地和香港當局最近就「互換通」最終計劃規則達成一致，「互換通」已經獲得監管機構批准，勢將在6月或更早啟動。港交所(00388)回應指，「互換通」是互聯互通機制下的最新優化舉措，港交所正與合作夥伴就啟動「互換通」的籌備工作進行協作，進展良好，並將適時公布最新發展。港交所周四(6日)收報348.6元，上升1.6%。

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「互換通」代表國際投資者可參與內地人民幣利率互換，交易雙方就同一本金交換不同利率的利息，一方可以收取這筆本金的固定利率利息，而另一方則收取這筆本金的浮動利率利息。目前境外投資者只能通過離岸人民幣利率互換來管理利率風險，但隨著外資逐步增加對人民幣債券的配置，對管理利率風險的需求也持續增加。港交所曾表示，「互換通」是繼滬深港通、債券通之後，連接香港與內地金融市場的又一互聯互通里程碑。

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