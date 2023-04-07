【騰訊700】「打工皇帝」劉熾平年薪再插42%、每小時仍賺2.14萬人幣　騰訊去年員工平均年薪破百萬！

▲ 【騰訊700】「打工皇帝」劉熾平年薪再插42%、每小時仍賺2.14萬人幣 去年員工平均年薪破百萬！

本港著名「打工皇帝」之一、騰訊 （00700） 執行董事兼總裁劉熾平去年年薪再度插水，由2021年的3.23億元（人民幣，下同），降至2022年的1.87億元，跌幅達到42.0%或1.36億元。然而劉熾平仍為本港頂級打工仔，以此推算，劉熾平去年月薪1562.16萬元，每小時人工達到2.14萬元。

去年騰訊股價疲弱，拖累劉熾平股份酬金開支跌45.7%至1.58億元。不過，一山還有一山高，不計及董事成員，騰訊五名最高薪酬人士的年薪合共41.71億元，按年增4.43%。

有神秘高層年薪逾15.3億

騰訊最高薪酬的神秘高層年薪介乎15.300億至15.305億港元，第二位的年薪介乎15.040億至15.045億港元，第三位薪酬介乎5.61億至5.615億港元，其餘兩位薪酬介乎5.365億至5.37億港元。

去年騰訊實施降本增效，雖然員工數目下降，但總酬金成本卻上漲，截至2022年底，騰訊共有10.84萬名僱員，按年減4.0%或4335名。騰訊去年總酬金成本為1111.82億元，按年增16.4%，以此推算，騰訊員工平均年薪102.05萬，或月薪8.54萬元。

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編輯：李哲毅