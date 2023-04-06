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【全球經濟】IMF總裁：2023年全球經濟增長將低於3%　預計中、印貢獻近半增長

宏觀解讀 22:30 2023/04/06

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【全球經濟】IMF總裁：2023年全球經濟增長將低於3%　預計中、印貢獻近半增長

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）出席活動時指，2021年強勁復甦之後，俄羅斯與烏克蘭戰爭，帶來嚴重衝擊，2022年全球增長率幾乎削半，由6.1%降至3.4%。格奧爾基耶娃指出，今年經濟放緩仍然繼續，儘管大多數發達經濟體勞動力市場和消費者支出意外地具彈性，並且中國重開帶來提振，但IMF預計2023年世界經濟增長率將低於3%。

格奧爾基耶娃估計，今年亞洲經濟體勢頭會是亮點，預計2023年，印度及中國將貢獻全球增長約半；美國和歐元區經濟活動正在放緩，利率上升對需求造成壓力，預計約90%的發達經濟體今年增長率將下降。

未來5年增長保持3%左右

格奧爾基耶娃提到，要改善短期及中期增長前景，首先是，抗通脹、維護金融穩定，認為核心通脹率仍然居高不下，隨著最近美國和瑞士銀行業的壓力，對抗通脹變得更加複雜，預計央行將堅持與通脹作鬥爭，保持緊縮立場，以防止通脹預期脫離錨定。

改善中期增長前景方面，IMF料未來五年全球增長將保持在 3% 左右，是自1990年以來的最低中期增長預測，並且遠低於過去二十年 3.8% 的平均水平。她稱，通過結構改革及加快數碼革命、改善商業環境以及促進人力資本和包容性來提高生產力和增長潛力。

相關文章：

【全球經濟】IMF：中美緊張局勢損全球經濟　警告全球2%GDP面臨風險　

【全球經濟】IMF：全球金融穩定性風險正在增加　呼籲各國應保持警惕

編輯：李哲毅

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