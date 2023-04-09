【宏觀術數@iM網欄】 那些年星光璀璨 張國榮到特朗普見證世運變遷

清明時節雨紛紛，每年4月初香港「哥哥」張國榮歌影迷們都會緬懷這位天皇巨星，時光飛逝轉瞬20年過去，大家熱情未有減退誠屬難得，也誠明偶像在他們心目「誰能代替你地位」。回首2003那年香港樂壇兩位巨星張國榮和梅艷芳先後殞落，彷彿預告元運轉變、世事無常。

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說實身早年並不算張國榮歌迷，卻感覺他演戲行很用心，能把角色演繹得有神韻，不少膾炙人口的電影都有參與演出，從《英雄本色》、《倩女幽魂》、《霸王別姬》、《胭脂扣》，到後來的《阿飛正傳》、《東邪西毒》和《春光乍洩》都是當年一看再看，及後這些年來細味其音樂都回憶當年香港「味道」一再回味。其中一個有趣巧合，「哥哥」不少代表作都和「風」有關，從第一首電視劇主題曲「情人箭」開始便是「來似風去如潮」，然後「風繼續吹」、「不羈的風」、到「風再起時」都成為粵語流行曲經典，「風」在五行屬木，易卦中屬巽卦，有興趣朋友可參詳其中玄機。

回顧2003癸未年香港也是大起大落變化波動的一年，年初沙士疫情肆虐人心惶惶，中段以後迅速恢復，開展多年經濟繁盛。今年2023也是癸年，年初香港也從疫情「脫困」，下半年如何再作分析。於術數來說，2003年正值玄空飛星「七運」末年，2004年甲申年便正式踏入「八運」新元運；情況就類似今年又已到了「八運」末年，明年2024甲辰年進入「九運」。不同元運因應卦象當旺事物類象不同，筆者已於過往文章舉例分析過經濟、思潮、流行事物等，至於娛樂物象更為容易理解，七運「兌卦」象口和音樂，樂壇大放異彩，流行科技也為walkman，discmen等個人隨身音樂設備，到了八運「艮卦」象手，流行「handheld」產品如手機、手提遊戲機等，使用也更為個人都個艮卦的卦象有關，而艮卦納丙火，影像視頻大量使用於娛樂設備，比單純音樂更為先進和複雜。當然這一切都必須和時代科技水平配合的，難以想像180年前七運和八運能有相同事物，但也會和卦象相匹配的。

那麼九運娛樂又誰主浮沉乎？

九運離卦屬火，象明麗、文明，本主文化藝術和科技興盛突破，再加上星運大元運上次木土會合水瓶座正值西方文藝復興，2020年後土木星再次會合水瓶思潮傾向自由解放和創意無限，為未來帶來重大影響。

以近年來看，除了KOL 、直播媒體和數碼藝術有價有市外，少不免AI發展迅速亦和星運相配合。Openai公司Dall．E和ChatGPT4之成功和惹起關注目，相信也出付公司意料，未來創作可能已不靠畫技而更着重文字和創意，到底走下去是否更光輝璀璨的明天，筆者以天運估算總是樂觀的，也是時候去接受全新事物以應天運。

若果張國榮和梅艷芳是七運轉八運前殞落的變動，這星期前美國總統特朗普被召上法庭，又是否八運轉九運的一個轉變？筆者2020年時曾作分析，其宜乎於當年急流勇敢，否則易惹官非病災，由於避免篇幅過長，下期再作分析。

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作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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