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【美國樓市】投資研究機構認為美國樓市醞釀金融災難　背後係乜風險引起？

股市 10:00 2023/04/07

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【美國樓市】投資研究機構認為美國樓市醞釀金融災難　背後係乜風險引起？

威脅國際金融體系的美國次按危機爆發10多年後，美國有投資研究機構認為當地房地產市場正醞釀金融災難。CNBC報道，旨在幫助客戶管理氣候風險的投資研究公司DeltaTerra Capital的首席執行官Dave Burt是少數在2007年認識到美國樓市處於崩潰邊緣的懷疑論者之一。他協助Michael Lewis暢銷書《The Big Short》中兩位主角於2008年環球金融危機前夕對賭樓市，令他們賺了數十億美元。現時Burt就認為，氣候風險可能會導致歷史重演。

Burt引述其公司的研究，指20%的美國房屋因洪水風險而出現「有意義的暴露（meaningful exposure）」，存在定價錯誤問題。他警告，如果變現起來，其後果可能類似於全球金融危機期間出現的異常修正。他指，這個重新定價的問題在總體上可能只有全球金融危機的規模和程度的四分之一，「但在那些面臨風險的社區中當然是非常、非常具破壞性」。

Burt又指，有些保險費用的條款中開始「出現裂縫」，而他正密切關注佛羅里達州從颶風伊恩中復甦的情況，特別是因為風暴潮暴露了業主的水災保險問題。他說：「今年它們會不會變成『深淵』？我不確定，但對房屋銷售和房屋庫存的最高頻率基礎數據的觀察表明，對於這些『暴露』的房產來說，事情肯定會向更壞的方向發展。」

【ET財智Talk】油組突減產風險或增？ 富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略

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【美國樓市】07年沽次按成名　約翰保爾森：美國樓市再面臨下跌風險惟銀行體系遠比昔日穩健

編輯：胡學能

美股 氣候暖化 保險公司 佛羅里達 水災 地產 金融 可持續發展 災難 美國
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