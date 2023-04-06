▲ 【中國忠旺】昔日亞洲鋁王中國忠旺4.13起遭取消上市地位

亞洲一代鋁王中國忠旺 （01333） 下周四（4月13日）起取消上市地位，聯交所宣布，將根據《上市規則》第 6.01A（1）條取消中國忠旺上市地位。

中國忠旺於2009年5月8日在香港聯交所上市，曾成為2008年金融危機以來全球最大的IPO項目。中國忠旺因未能刊發2021年中期業績，自2021年8月30日起已暫停買賣，按《上市規則》，若中國忠旺未能於今2月28日或之前復牌，聯交所可將該公司除牌。

大股東劉忠田遭美起訴

中國忠旺屢受負面消息纏身，大股東劉忠田旗下6家企業，因將鋁材偽裝出貨逃稅，遭美國司法部起訴，最終2022年4月裁定須罰款18.3億美元。

疫情加上房地產市場疲弱，拖累中國忠旺內地鋁材銷售，忠旺集团陷入流动性危机，2021年10月中旬，中國忠旺聲稱旗下兩家子公司出現重大虧損、營運困難情況。

附屬公司重整尚未結束

去年有中國債權人針對中國忠旺附屬公司提交破產重整申請，雖然瀋陽市中院已依法裁定上述253家公司實質合併重整，並指定忠旺集團系列企業管理人擔任253家公司實質合併重整案管理人，但旗下公司重整尚未結束。

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編輯：李哲毅