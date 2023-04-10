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【放電好去處】多個公園遊樂場「升呢」 超剌激兩層樓高滑梯+繩網攀爬設施

理財智慧 08:02 2023/04/10

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每個家長都要找地方為小朋友「放電」，戶外公園及遊樂場成重要的玩樂點，現時康樂及文化事務署管理的戶外兒童遊樂場的場地超過600個。為使公共遊樂空間更具創意和趣味，同時滿足區內居民的期望，政府於《行政長官二零一九年施政報告》宣布開展改造康文署轄下超過170個公共遊樂空間的五年計劃。

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自2020年起，各區已陸續開展共87個改造工程項目。最近康樂及文化事務署在社文媒體中推介了不少「升呢」的公園遊樂場，當中加入很多刺激好玩的新設施，以下為數個經改造的公園。
 

賀炎明熹18歲生日  粉絲巴士應援 本周日請市民免費搭主題九巴，詳見【下一頁

 

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【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

．新蒲崗崇齡街遊樂場
遊樂場用了大自然入面色彩繽紛嘅「植物及花卉」作為設計主題，最大亮點，是設有兩層樓高的滑梯塔外，更設有共融的「氹氹轉」及搖籃型鞦韆，場地的安全地墊也融入了小朋友畫作。


．元朗鳳翔路花園
設計主題參照場地名稱「鳳翔」，代表鳳凰展翅飛翔，飛上一望無際的天空。遊樂場有一個特色千鳥塔，結合繩網攀爬及滑梯設施，甚有挑戰性。場地的雀鳥造型座椅，由本地藝術家「香港木庫」設計，採用回收的塌樹木材制作，期望大家認識到保護環境及資源再生的概念。
 

 

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高鐵（香港段）4月1日重啟跨省長途列車服務 乘搭高鐵出行不可不知小貼士，詳見【下一頁

．東區英皇道遊樂場
這遊樂場本身已設有滾軸溜冰場，遊樂場的全新造型以「運動元素」為設計主題。最大特色為彈床及特色旋轉設施。


．北區孔嶺兒童遊樂場
採用「玩樂田園」為做主題，充滿歷史文化意義。
 

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此外，土瓜灣海心公園擴建部分也於4月3日起開放給公眾使用。新擴建部分位於土瓜灣海傍一帶，提供一系列康體設施，包括健體器材、涼亭同草坪、兒童遊樂設施、兒童單車場等等，仲有景色優美嘅海濱長廊，完全滿足晒唔同年齡人士嘅需求


想知你附近的公會有沒有「升呢」計劃﹖可留意「公共遊樂空間改造計劃」詳情：https://www.lcsd.gov.hk/tc/pps/index.html　
 

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責任編輯：陳詠妍

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