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【鋰業股】 鋰價從歷史高位「腰斬」 贛鋒鋰業股價創逾2年低位

股樓投資 19:01 2023/04/06

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鋰價經過過去兩年爆升後，今年走勢明顯急轉直下。據內媒報道，國內電池級碳酸鋰價由去年11月至今大跌逾6成。兩大鋰礦股股價受壓，贛鋒鋰業（01772）今日（6日）一度插6.6%，低見43.95元，收報45.05元，仍挫4.3%，創逾2年低位；天齊鋰業（09696）一度挫4.3%，低見51.75元，收報52.25元，仍跌3.3%。

同場加映﹕【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

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【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

據上海鋼聯最新數據顯示，部分鋰電材料報價繼續下跌，周一（3日）電池級碳酸鋰下跌每噸1.25萬元（人民幣，下同），均價報每噸23.25萬元；工業級碳酸鋰下跌每噸1萬元，均價報每噸19.5萬元。相較於去年11月每噸60萬元的高點，碳酸鋰價格如同「腰斬」。

【ChatGPT熱潮】 嶺南股份稱騰訊即將推出chatGPT產品 騰訊升逾4%成藍籌之冠【見下頁

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記者：郭秀慧

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港股 天齊鋰業（09696） 贛鋒鋰業（01772）

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