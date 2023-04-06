【小米1810】雷軍曬高管合照紀念創業13周年　僅剩兩位創始人現身、總裁林斌罕見失蹤？

▲ 左至右：馬驥（副總裁兼任互聯網業務部總經理）；王曉雁（副總裁兼任中國區總裁）；林世偉（副總裁兼首席財務官）；曾學忠（高級副總裁兼手機部總裁）；劉德（聯合創始人、高級副總裁及集團總幹部部部長）；雷軍（創始人、董事長及首席執行官）；盧偉冰（合夥人、集團總裁、並兼任國際業務部總裁）；顏克勝（合夥人、高級副總裁、大家電部總裁）張峰；（副總裁兼智能製造部總經理）；朱丹（副總裁，兼任手機部研發副總裁）；屈恆（副總裁、集團技術委員會主席）（相片來源：雷軍微博）

小米 （01810） 董事長雷軍今日發文曬合照紀念小米創業13周年，然而今年高級管理層團隊照片中，聯合創始人僅剩雷軍及劉德，有網民關注小米聯合創始人、總裁林斌罕有地失蹤，雷軍大派定心丸指，林斌只是出差了。

雖然今年雷軍曬出高管團隊合影仍然是西裝+牛仔褲，但當年與雷軍合稱「小米八大金剛」創始人團隊，只餘下雷軍與劉德出現高管合照，而林斌則因出差而未有合影。

雷軍：牢記使命，繼續奮鬥

不過，雷軍在貼文強調小米會繼續奮鬥，他指出，「今天4月6日，小米創業13周年。小米在京的集團高管、經營管理委員會和人力資源委員會成員、CEO特助等同事們，一起舉辦了小米創業精神研討會，我們會牢記使命，繼續奮鬥！​​​」

成立初有份飲小米粥13人

▲ 雷軍曾發內部信曝光小米成立時的情景

雷軍曾發內部信，回憶2010年4月6日小米成立時的情景，雷軍說：「2010年4月6日，北京中關村保福寺橋銀谷大廈807室，14個人，一起喝了碗小米粥，一家小公司就開張了。」

當年有份喝小米粥的人中，除了雷軍外，還有林斌、黎萬強、黃江吉三名聯合創始人，另外還有李偉星、孫鵬、範典、劉新宇、王海洲、李明、屈恆、秦智帆和管穎智9名創始員工團隊。

此外，小米聯合創始人團隊還有王川、劉德、洪鋒、周光平四人，小米聯合創始人團隊也被外界稱之為「小米八大金剛」。

核心高管團隊中創始成員越來越少

雷軍每年均會曬出核心團隊合照，幾位聯合創始人成員都頻繁出鏡，但2017年至今，小米核心高管團隊中，創始成員越來越少。

2018年，黃江吉及周光平辭職；2020年，黎萬強卸任小米旗下多家公司高管職務；2022年初，創始員工團隊之一李偉星離職；2022年12月，雷軍發布全員信透露，洪鋒和王川也於年底退出業務一線。

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記者：李哲毅