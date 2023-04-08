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【轉換跑道】商界高管轉戰社企　尋找人生下半場意義

10:00 2023/04/08

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瑜樂伽創辦人范淑儀（左）認為，人生苦短，上半輩子努力工作後，下半輩子更加要活得有意義，希望能透過自身能力回饋社會。右為瑜樂伽創辦人黃志光。

身處物慾橫流的社會，不少人一生只為了錢財物質而苦苦奮鬥。但也有人選擇，在商界打拼多年後，不再「以錢行先」，重新規劃人生下半場，運用自身的經驗及知識，回饋社會。如香港寬頻及九倉電訊前高管范淑儀（Cindy）和黃志光（Duncan），就選擇退下火綫設立樂齡瑜伽社企「瑜樂伽」，盼以積極及正面的思維，改善銀髮族身心靈健康。

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在商界打滾多年的Cindy和Duncan，人生的上半場總是為生活、為家庭努力拼搏。惟在利潤主導的商業及職場中長久戰鬥，看盡人生百態，也感到疲倦。Cindy透露，她於2017年萌生離職的念頭，「當時未到退休年齡，卻覺得是時候要退下來，不想再打工。」與此同時，Duncan也出現類似的想法，開始反問自己這一生，到底是否要繼續為股東服務，繼續在商界打拼？就在當刻，兩人均開始思考如何鋪排人生的下半場。

她笑言，身邊朋友都計劃離開職場後，四處遊山玩水；也有人計劃留在家中享受平靜的生活。但想法多多的Cindy卻認為，人生苦短，上半輩子努力工作後，下半輩子更加要活得有意義，希望能透過自身能力回饋社會。

Cindy提到，當時首先就想以長者為服務對象。她解釋，香港人口老化問題愈來愈嚴重，然而，社會上不少人包括長者本身，都對老年抱有負面態度，外界更總是視長者如寇讎。

她於香港寬頻任職時，曾與不同的社企和義工團體合作舉辦長者活動。在相處過程中，發現長者並非如外界所說的，不願聆聽他人說話，而且對新事物的接受能力其實都很高。因此她便覺得要打破這種思維，推廣長者正面形象，讓社會認知縱使年老，長者也可以有各種可能，不必自設年齡障礙。

92歲婆婆上課後　竟忘撑拐杖

要推廣長者正面形象，先要鼓勵銀髮族更積極面對老化，打造更好的身、心、社、靈健康。於是她便與Duncan商討，以瑜伽為切入點，成立社企開辦「樂齡瑜伽」課程。Duncan表示：「不少人認為瑜伽只屬中年輕人的玩意，但其實老人家都絕對做到！」他又指，瑜伽除了可強身健體，也有助維持心靈及情緒健康。

兩人笑言，從不會直接詢問長者上堂後的心得，因為長者總會利用實際行動來展示成果。Cindy憶述，有位92歲的婆婆前來上課，出入總需要拿着拐杖，上課時就把拐杖放在旁邊。然而有次下課，婆婆竟然遺忘了拐杖，直接離開，

就連長者中心的職員都笑說，婆婆做完瑜伽都不用再撑拐杖了。

Duncan指，許多時都是心理影響生理，當長者缺乏信心，會導致病痛跑出來。但上課時發現原來自己也能做到不同的瑜伽動作，自然有信心，病痛便消失。

    點擊圖片放大

Cindy直言，每次看到銀髮族學員的進步，心情總是雀躍不已。更令她確切相信，當初的選擇沒有做錯。Duncan也強調，將自己少少的力量，放到會令自己開心、覺得人生圓滿的地方，這就是兩人想要的下半場人生。

另外，在較早前，瑜樂伽更參與由豐盛社企學會舉辦的「十一良心消費運動」，並在2022年社企嘉許計畫中，獲得「照顧服務/企業服務/教育及培訓」組別的「我最喜愛社企大獎」。

【向高難度挑戰】26歲仔轉投環保事業　3年進駐7大地區上門回收

記者：曾曉汶

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