賀炎明熹18歲生日 粉絲巴士應援 本周日請市民免費搭主題九巴

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）出道短短一年多，憑實力十足的唱功，已成樂壇耀眼新星。本周日（4月9日）就是她18歲生日的日子，她的粉絲後援會，也於當天搞巴士應援。

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九巴宣布，將於 4 月 9 日（星期日）與炎明熹粉絲後援會合作，舉辦免費乘車日。全港市民當日可無限次免費乘搭炎明熹生日主題巴士（車牌號碼：VB6984），行走路線 1A [中秀茂坪 ⇌ 尖沙咀碼頭]，慶祝炎明熹 18 歲生日。

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路線 1A 途經觀塘、九龍城及油尖旺區，粉絲亦可乘搭 1A 線到采頤花園、譽．港灣、富豪東方酒店、尖沙咀柏麗大道、九龍清真寺等巴士站，與生日應援燈箱打卡。市民可於 4 月 9 日，乘搭上述指定巴士毋須繳付車資，享受舒適的巴士服務，無限次上落車。九巴會預留車務資源及加派外勤人員，並會在車頭位置提示乘客享受免費乘車體驗

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責任編輯：陳詠妍