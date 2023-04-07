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【自動化】填表工作繁瑣　本地初創研SaaS方案藉「智方便」解痛點

16:00 2023/04/07

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本地初創「填鴨」創辦人兼行政總裁李子津認為填表過程冗長又煩瑣，決定開發一站式填表平台，並於2021年憑着該想法，獲得Hong Kong Techathon比賽第二名。

日常生活中，總需要填寫不同類型的表格。申辦銀行戶口、買保險，每次都需填寫一堆文件去登記，過程冗長又煩瑣。有本地初創針對相關痛點，研發一站式填表平台，更成功爭取與政府合作，並研究SaaS方案，將「智方便」（iAM Smart）的應用範圍，拓展至更多其他範疇，讓港人可快速地填寫個人資料，並遞交予公司審批。

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本地初創「填鴨」（Fill Easy）創辦人兼行政總裁李子津（Matthew）接受本報訪問時提到，初期之所以萌生開發一站式填表平台的想法，是與其過往的經歷有關。他透露，在創立填鴨前，曾從事保險代理工作，了解港人在填寫個人資料時，感到過程相當繁複。他更以自身經歷為例：「我經常搬屋，每次搬屋就要向不同公司及政府部門逐一改資料，相當麻煩。」正因如此，令他萌生要研發一站式填表平台的想法，用戶只要填寫或更改一次，就可以直接將資料提交予不同公司。

不過，畢竟牽涉個人資料，要獲取港人信任，對於一間初創來說，可說是極大的難題。Matthew坦言，公司成立初期，願意使用平台的人為數不多，「一間沒有名氣的公司，又可以如何令港人信服，願意將資料儲存於平台呢？」他不斷反思相關問題，並思考可以如何作出調整。

他憶述，當時想起港府設置的數據資料庫，即智方便系統。在香港科技園及香港科技大學的協助下，成功聯絡港府，更爭取到合作機會，

政府有齊市民的資料紀錄，倒不如就藉相關資源轉變業務模式，變成提供企業對企業（B2B）的SaaS解決方案，透過API協助企業客戶連接智方便，讓企業可更快速地為客戶進行身份認證。

他強調，雖然業務方式稍微作出改變，但本意完全沒有變，同樣是為了讓港人進行申請時，能省卻填寫資料的時間。

初創「填鴨」透過API，協助企業客戶連接智方便平台。（受訪者提供圖片）

牽涉個人資料　難獲港人信任

舉例，目前已有證券經紀採用相關方案，客戶若已登記智方便，就毋須填寫任何表格便能核實身份，以及數碼簽署進行開戶，即時投資。此外，科技大學目前也正採用該方案，讓學生和教職員在校內申請各種服務時，可直接以智方便的電子簽署進行驗證。

惟Matthew也直言，相關技術倘要普及，仍有一段路程要走。他提到，暫時智方便的應用情況，與新加坡的Singpass相比，仍未算成熟，「目前智方便登記人數約200萬，但Singpass的登記人數，是全國人民的97%，而且更有85%國民申請銀行戶口時，會採用該系統。」但相反，目前香港仍未有銀行願意踏出第一步，使用智方便。

教育物管亦可用

他慨歎，相關技術的應用範圍其實十分廣闊，可以在許多不同的場景採用，如教育、物業管理等，發展潛力相當大。但由於香港人及企業仍然相對保守，也沒有助力推動，發展因此而拖慢。

Matthew補充，目前已積極與銀行進行商討，盼能盡快推動本港智慧城市的發展，跟上國際市場的步伐。

【財政預算案2023】建AI超算中心保港國際科技地位　強調數據安全受國際標準監管

記者：曾曉汶

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