  • 25°C
香港時間 : 2023406日 (週四) 19:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】3月份強積金投資回報上升約2.53%　打工仔戶口首季獲利9,100元

理財智慧 19:05 2023/04/06

分享：

分享：

積金評級公司今日（6日）公布，強積金於2023年第一季表現強勁，在所有資產類別均錄得正回報的帶動下，強積金在3月份錄得約2.53%的投資回報，而在第一季投資回報約為4.06%，這是強積金自2019年以來的最佳開局。

同場加映：【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

強積金雖在2月份出現投資虧損，但在3月份卻錄得約272億元投資收益，並在今年第一季累計錄得約427億元投資收益，相當於469萬名強積金成員按月及年初至今分別平均獲利約5,800元和9,100元。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

截至2023年3月底，強積金總資產約為1.108萬億元（按月增長約 2.90%，第一季增長約 5.38%），即成員的平均帳戶結餘約為23.6萬元（按月增長約6,700元，第一季增長約1.2萬港元）。

同場加映：【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

溫股知新
【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

經濟 港元 強積金 香港

上一篇文章

【假日好去處】2023復活節玩樂攻略 各大慶祝活動/好去處一覽（合集）

下一篇文章

賀炎明熹18歲生日 粉絲巴士應援 本周日請市民免費搭主題九巴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第2季部署】光大證券看好港股受惠美停加息 另推薦其中8股
【第2季部署】光大證券看好港股受惠美停加息 另推薦其中8股
外籍家庭客鍾情啟德全新樓　月租1.9萬租維港1號三房海景戶
外籍家庭客鍾情啟德全新樓　月租1.9萬租維港1號三房海景戶
【統計數字】18區住戶入息中位數「排行榜」 觀塘區最多未婚單身男女
【統計數字】18區住戶入息中位數「排行榜」 觀塘區最多未婚單身男女
【AI大熱】Bill Gates首度對AI開發表態 指暫停開發AI無法解決問題
【AI大熱】Bill Gates首度對AI開發表態 指暫停開發AI無法解決問題
【著數優惠】海洋公園一日遊低至 24 折 連「添好運」精美點心套票 每位低至$298
【著數優惠】海洋公園一日遊低至 24 折 連「添好運」精美點心套票 每位低至$298
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款