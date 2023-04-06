【MPF】3月份強積金投資回報上升約2.53%　打工仔戶口首季獲利9,100元

積金評級公司今日（6日）公布，強積金於2023年第一季表現強勁，在所有資產類別均錄得正回報的帶動下，強積金在3月份錄得約2.53%的投資回報，而在第一季投資回報約為4.06%，這是強積金自2019年以來的最佳開局。

同場加映：【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

強積金雖在2月份出現投資虧損，但在3月份卻錄得約272億元投資收益，並在今年第一季累計錄得約427億元投資收益，相當於469萬名強積金成員按月及年初至今分別平均獲利約5,800元和9,100元。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

截至2023年3月底，強積金總資產約為1.108萬億元（按月增長約 2.90%，第一季增長約 5.38%），即成員的平均帳戶結餘約為23.6萬元（按月增長約6,700元，第一季增長約1.2萬港元）。

同場加映：【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機