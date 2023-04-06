▲ 【ChatGPT】Google行政總裁： 將加入對話式AI搜尋功能

ChatGPT等人工智能（AI）聊天機械人發展迅速，被視為直接受衝擊的Alphabet（美：GOOG）行政總裁桑德爾（Sundar Pichai ）接受外電訪問時，否認聊天機械人對Google 是威脅，將會在核心產品—Google搜尋加入對話式AI功能，集團也會投入更多資源開發 AI 技術。

Google一直被視為大型語言模型（LLM）的先驅，但ChatGPT母企OpenAI奇兵突起，其主要股東微軟（美：MSFT）隨即在搜尋引擎、辦公室軟件不同產品引入相關技術，Google近月在消費者層面的AI產品發展明顯處於被動，令人憂慮其壟斷9成搜尋市場的地位受動搖。

「ChatGPT改變其產品時間表」

雖然Google已公開測試其自家聊天機械人「Bard」，但尚未融入在搜尋引擎之中，桑德爾在訪問中未有透露何時會擴大Bard 公測範圍，而日後Google搜尋加入聊天 AI 功能後，使用者可以直接在搜尋結果頁面上與 AI 聊天，以獲得更精確的答案和更好的使用體驗。

他續指，過去一直尋找合適時機在產品引入AI，承認ChatGPT為市場帶來驚喜，Google也會因而調整產品時間表。他又指，公司旗下兩大AI部門Google Brain和DeepMind 一直是分開經營，未來兩者會加強相互合作，特別是建立大型演算法需要很多的運算能力。

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