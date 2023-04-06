【單位直擊】為方便上班買荃灣中心　靚裝「鳳凰層」單位455萬沽

二手樓價持續回升，上車客加快入市。美聯物業鍾家豪說，荃灣中心5座高層單位，位於鳯凰樓層，即頂樓對落一層，實用面積380平方呎，兩房間隔，原開價468萬元，終減價31萬元，以455萬元易手，實用呎價約11,974元。

代理透露，買家為上車客，於荃灣區上班，網上睇樓數日，心儀上址裝修設計，其後到現場睇樓後，即拍板入市。從圖片可見，單位裝修企理，可即買即住。

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據悉，原業主於2016年以約398.8萬元購入上述物業，持貨7年，現帳面獲利56.2萬元，物業期內升值約14%。

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