  • 25°C
香港時間 : 2023406日 (週四) 19:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電視廣播511】TVB長期基金股東Dodge & Cox再減持、持股降至5%以下　累計套現逾2億元

股市 18:35 2023/04/06

分享：

分享：

【電視廣播511】TVB長期基金股東Dodge & Cox再減持、持股降至5%以下　累計套現逾2億元

電視廣播TVB （00511） 長期基金股東Dodge & Cox繼續減持，據聯交所股權披露顯示，Dodge & Cox在3月30日於場內減持288.4萬股，每股平均價11.2263元，套現3237.66萬元。

TVB與大正創投訂商業顧問協議【下一頁】

減持後，Dodge & Cox的TVB持股量，由原先的5.42%，降至4.76%，低於申報持股門檻，意味未來若Dodge & Cox繼續減持TVB，亦無需再提交申報。

Dodge & Cox自3月9日起，分4個交易日披露減持TVB股份，每股平均價介乎13.0498至11.2263元，累計減持2054.62萬股，累計套現逾2億元。

【ET財智Talk】油組突減產風險或增？ 富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】油組突減產風險或增？ 富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略

相關文章：【電視廣播TVB】第二大股東Silchester繼續沽貨　本周減磅近880萬股、套現9350萬

相關文章：【電視廣播TVB】TVB《衝上雲霄》直播帶貨GMV逾7320萬人幣　累計觀看人次逾690萬

編輯：陳韻妍

港股 電視廣播（00511） 減持 TVB
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【ChatGPT】Google行政總裁： 將加入對話式AI搜尋功能

下一篇文章

【美股期貨】美衰退憂慮增　道指期貨升23點、納指期貨跌0.5%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水長假期前夕吸資近39億元　主力買商湯中芯沽騰訊快手　恒指夜期升30點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水長假期前夕吸資近39億元　主力買商湯中芯沽騰訊快手　恒指夜期升30點（不斷更新）
【姜濤誕】銅鑼灣皇室堡夥姜糖辦生日嘉年華　首日開放即大排長龍
【姜濤誕】銅鑼灣皇室堡夥姜糖辦生日嘉年華　首日開放即大排長龍
【美股期貨】美衰退憂慮增　道指期貨升23點、納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】美衰退憂慮增　道指期貨升23點、納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【銀行危機】美地區銀行急跌原因曝光　第一共和銀行突瀉5.5%
【銀行危機】美地區銀行急跌原因曝光　第一共和銀行突瀉5.5%
【瑞信危機】瑞信最後一次AGM　已離職股東：你的錢在瑞士不再安全　主席道歉：遺憾無法阻止信心流失
【瑞信危機】瑞信最後一次AGM　已離職股東：你的錢在瑞士不再安全　主席道歉：遺憾無法阻止信心流失
【加密貨幣】矽谷精英突遭暗殺　Cash App創辦人Bob Lee終年43歲
【加密貨幣】矽谷精英突遭暗殺　Cash App創辦人Bob Lee終年43歲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款