▲ 【電視廣播511】TVB長期基金股東Dodge & Cox再減持、持股降至5%以下 累計套現逾2億元

電視廣播TVB （00511） 長期基金股東Dodge & Cox繼續減持，據聯交所股權披露顯示，Dodge & Cox在3月30日於場內減持288.4萬股，每股平均價11.2263元，套現3237.66萬元。

減持後，Dodge & Cox的TVB持股量，由原先的5.42%，降至4.76%，低於申報持股門檻，意味未來若Dodge & Cox繼續減持TVB，亦無需再提交申報。

Dodge & Cox自3月9日起，分4個交易日披露減持TVB股份，每股平均價介乎13.0498至11.2263元，累計減持2054.62萬股，累計套現逾2億元。

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編輯：陳韻妍