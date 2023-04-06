【吉利175】吉利3月總銷量11萬輛 按年增9％　極氪銷逾6千輛 升2.7倍

吉利汽車（00175）公布，3月份汽車總銷量為11萬輛，較去年同期增長9%；首3個月累計銷售32.2萬輛，按年下跌1%。

按品牌劃分，「極氪」3月份銷量6,663輛，按年大升2.7倍；「吉利」銷量8.8萬輛，升5%，當中「幾何」銷量增長1.3倍至1.8萬輛；「領克」銷量1.4萬輛，升3%；「睿藍」銷量1,394輛，按年跌31%。

延伸閱讀：【第2季部署】光大證券看好港股受惠美停加息 另推薦其中8股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映：【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

此外，3月份純電動車銷量接近2.6萬輛，按年增長1.2倍；插電式混動銷量2,150輛，跌5%；油電混動銷量533輛，跌62%。

集團「領克」品牌汽車3月份實現以訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付2,541輛汽車，而首三個月累計實現以訂閱模式交付合共6,636輛汽車。

同場加映：【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明