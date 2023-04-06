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【吉利175】吉利3月總銷量11萬輛 按年增9％　極氪銷逾6千輛 升2.7倍

股樓投資 20:10 2023/04/06

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吉利汽車（00175）公布，3月份汽車總銷量為11萬輛，較去年同期增長9%；首3個月累計銷售32.2萬輛，按年下跌1%。

按品牌劃分，「極氪」3月份銷量6,663輛，按年大升2.7倍；「吉利」銷量8.8萬輛，升5%，當中「幾何」銷量增長1.3倍至1.8萬輛；「領克」銷量1.4萬輛，升3%；「睿藍」銷量1,394輛，按年跌31%。

延伸閱讀：【第2季部署】光大證券看好港股受惠美停加息  另推薦其中8股【見下頁

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同場加映：【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

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【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

此外，3月份純電動車銷量接近2.6萬輛，按年增長1.2倍；插電式混動銷量2,150輛，跌5%；油電混動銷量533輛，跌62%。

集團「領克」品牌汽車3月份實現以訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付2,541輛汽車，而首三個月累計實現以訂閱模式交付合共6,636輛汽車。

同場加映：【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

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記者：李兆明

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港股 電動車 總銷量 汽車 銷售 吉利汽車（00175）

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