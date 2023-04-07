美夫婦弄瓦之喜 喜迎家族逾130年來首女嬰

美國密歇根州（Michigan）夫婦Carolyn和Andrew Clark兩周前誕下女兒Audrey，弄瓦之喜不止令夫妻高興，更是家族「巨大驚喜」。事源Andrew接受美媒訪問透露，Audrey是家族由1885年以來首名誕生的女嬰。

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Andrew在採訪中形容，女兒的到來是一個極大的驚喜。Carolyn亦指，當自己得悉丈夫家族歷史時，亦感到難以置信，更向Andrew父母詢問真偽。

兩人告知Carolyn，雖然Andrew有叔叔和堂兄弟誕下女兒，但直系家庭成員中卻一直未有。

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Carolyn在2021年時曾經流產，Audrey的誕生亦更顯珍貴。兩人去年9月時曾舉行派對，公開腹中嬰兒為小女孩。Carolyn指兩人此前一直預料將誕下一名兒子，Andrew亦表示，揭曉一刻感到震驚。

Carolyn表示，對於女兒的來臨感到高興，並再次感謝女兒健康，分娩過程亦十分順利。

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責任編輯：李俊儀