【跨境理財通】人行：約4.4萬名投資者參與理財通　跨境資金匯劃逾26億元人民幣

人民銀行廣州分行副行長郭雲喜表示，截至2月底，粵港澳大灣區內地9市已有31間銀行參與跨境理財通業務試點，為4.36萬名個人投資者提供相關服務，涉及跨境資金匯劃1.86萬筆，金額26.66億元人民幣。其中「南向通」資金匯劃20.97億元人民幣，「北向通」資金匯劃5.69億元人民幣。他稱，隨着港澳與內地恢復正常通關，跨境理財通業務迎來新機遇，部分試點銀行「南向通」業務在2月份增長超過40%。

他指，現時參與「南向通」的內地投資者達1.21萬人，參與「北向通」的港澳投資者3.15萬人；港澳投資者人數較2021年底增長1.3倍，增長速度是內地投資者的2.2倍。他透露，現時參與試點的31間內地試點銀行，涵蓋國有銀行、股份制銀行和外資銀行等機構。其中，8間試點銀行與香港、澳門銀行機構建立業務合作關係，為投資者提供理財資金閉環匯劃渠道；20間試點銀行開通「南向通」和「北向通」業務。

郭雲喜表示，目前「北向通」可投資產品範圍涵蓋中低風險等級的固定收益類、權益類公募理財產品和公募證券投資基金。「南向通」可投資產品範圍涵蓋中低風險等級的債券、基金、存款等產品。截至今年2月底，參與跨境理財通的個人投資者購買投資產品市值餘額為6.73億元人民幣。其中，在「北向通」，港澳個人投資者持有境內投資產品市值餘額為2.39億元人民幣；至於「南向通」，內地個人投資者持有港澳投資產品市值餘額為4.34億元人民幣。

理財通為內銀業務「走出去」提供良好契機

他又提到，跨境理財通提升了內地銀行對香港、澳門投資者的投資邏輯和思維的了解，也促進內地銀行對港澳體系金融法律的適應能力，為下一步內地金融機構業務「走出去」提供良好契機。另一方面，跨境理財通為港澳金融機構提供了了解內地投資者需求的一個窗口，提升港澳金融機構向內地展業的能力，推動他們為內地提供更優質金融服務，從而進一步打造宜居宜業宜遊的粵港澳優質生活圈。

他又說，會根據投資者的需求，動態監測跨境理財通業務運行和發展態勢，在風險可控的前提下，穩步擴大跨境理財通的服務範圍，提升大灣區居民跨境理財的獲得感和滿意度，讓更多的投資者享受政策紅利，進一步推進內地與港澳金融市場全方位互聯互通，實現以更高水平對外開放促進大灣區經濟高質量發展。

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編輯：胡學能