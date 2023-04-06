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【AI廣告】初創Adthos研發全自動AI生成音頻廣告　素材庫衍生授權問題

科技 18:39 2023/04/06

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近日初創公司Adthos推出能夠自動生成音頻廣告的平台。

AI（人工智能）無處不在，特別是生成式AI（Generative AI）技術，不少公司都開始研究將該技術商用，甚至滲入在圍繞我們身邊的各種廣告。近日初創公司Adthos就推出一個能夠自動生成音頻廣告的平台。

該平台能夠讓客戶在瀏覽器版面內使用多軌編輯器製作音頻廣告，平台亦有AI可以全自動添加畫外音、音效和音樂。Adthos行政總裁Raoul Wedel就將該平台定位為，能幫助廣告商達到「高效自助服務」，以及作為「即時」製作高品質音頻廣告的一種方式。

【AI製圖】濫用情況太嚴重　AI繪圖平台Midjourney終止免費試用服務

【AI應用】BuzzFeed以AI撰寫旅遊指南　用户可參與文章編輯

AI素材庫衍生授權問題

唯該平台亦引發不少問題。Adthos平台由內部技術和第三方API混合而成，為了生成音頻廣告劇本，該公司就利用了OpenAI最新發布的GPT-4文本生成模型。在語音方面，Adthos就建立了一個包含數百種合成語音的素材庫，當中就包括曾獲艾美獎（Emmy Award）的頂級配音員語音素材。

雖然Wedel表示，配音演員「完全了解」該平台的條款，公司亦為其使用的配音員聲音支付授權費，但實情是，並非所有配音員一開始都同意將自己的聲音加入Adthos素材庫。

最近，就有報道指，聲演們被要求放棄他們的聲音權利，以便客戶可以使用AI生成最終可以取代他們的合成版本。配音員亦表示，合約中的條款含糊不清，據報，有演員被告知，如果他們不放棄使用他們的聲音作為合成素材的權利，就不能被僱用。

責任編輯：李彥煒

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