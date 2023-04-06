▲ 【黃金價格】DWS：通脹保持高位料對金價有利 偏好黃金、美國2年期國債為市場避風港

避險情緒升溫，帶動金價近期走高，德意志資產管理DWS首席投資總監Björn Jesch認為，今年市場動盪、債市波動，面對高通脹以及10年以來最快加息周期之外，投資者現在還要擔心金融市場系統穩定性，故偏好黃金作為市場避風港。

Björn Jesch提到，過去數年中，黃金與2年期美國國債收益率的負相關性最高，但去年起有所改變，儘管國債實際收益率上升，黃金仍然走高，認為通脹將在一段時間內保持高位，料對黃金有利，並預計實際收益率不會像去年般上漲。

Jesch又看好2年期美國國債作為另一避風港，首先去年大幅加息之後，2年期國債流動性高，價格風險小； 鑑於2年期美國國債的年期較短，利率風險可控。

DWS提到，儘管該行認為美元正在失去其長期以來對外國投資者的吸引力，然而消亡是一個長期過程，為了對沖今年的風險，短期美國國債仍然是一個很好的選擇。

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編輯：李哲毅