▲ 【復活節優惠】麥當勞推復活節著數彩蛋 App用戶可自由選擇30元9件麥樂雞等優惠券

復活節假期開始，麥當勞推出復活節著數彩蛋。麥當勞App用戶只需於4月7日星期五凌晨至4月10日（晚上11時59分或之前）期間，打開麥當勞App並點擊App內的相關復活節Banner，即可進入遊戲頁面，從5款優惠券中自由選擇1款心水著數，所選優惠券將於4月11日下午存入參與活動顧客的麥當勞App帳戶。

麥當勞5款優惠券如下：

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另外，即日起至4月21日（晚上11時59分或之前）期間 麥當勞再度推出「 SHOW畀你睇」活動。App用戶可於麥當勞App或餐廳內的點餐機掃瞄App內指定捐款券 成功捐款20元予香港麥當勞叔叔之家慈善基金 ，即可有機會獲得《拉闊音樂會江𤒹生 x 陳蕾 x 陳卓賢》門票兩張。

麥當勞指，是次捐款活動會按特定序列選出100名得獎者，每位得獎者可獲活動門票兩張，而麥當勞App用戶可重複使用是次門票捐款券，惟每名合資格參加者最多只能獲奬一次。

McCafé再度聯乘汽水品牌OOHA®夥拍人氣男團MIRROR成員Anson Lo，推出期間限定「白桃冰雪乳酪」，App用戶可以電子優惠券享減3元優惠。

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