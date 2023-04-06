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《阿森一族》「預言」特朗普被捕 提前近30年

環球社會熱點 18:21 2023/04/06

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美國長壽卡通《阿森一族》（The Simpsons）屢次「預言」未來，早成網上熱門議題。近日有網民發現，動畫早在1994年就「預言」美國前總統特朗普（Donald Trump）被捕，時機甚至「準確」至和荷里活電影《芭比》（Barbie）預告片「撞期」。

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有網民在社交媒體Twitter上表示，發現《阿森一族》在1994年播出的一集中，當中角色Lisa Simpson正努力推出一款針對年輕女孩，更具女權主義的玩具。

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其中一個畫面中，新聞主播手持一個和芭比相似的公仔面無表情地報道新聞，指雖然花費28分鐘報道一個公仔很不尋常，但記者無法停止說話，最後再指新聞內容令人著迷。正當他結束報道整理資料之際突然表示，總統已被捕。

有網民表示，內容剛好對應《芭比》電影和特朗普被捕，《阿森一族》再次預言未來。亦有網民感歎，《阿森一族》團隊中一定有時間旅人。更有網民指，是次為《阿森一族》至今最瘋狂的預測。

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《阿森一族》此前亦「預言」多個事件，包括特朗普當選等，連同是次對於1994年劇集的發現，即卡通成功預言特朗普出任總統和被起訴。至於《芭比》電影元素，由於90年代其極度盛行，因此在劇集中並不意外，但提出改造芭比形象亦相當超前。

特朗普被指涉嫌向豔星Stormy Daniels支付掩口費，成首位被刑事起訴的前總統。《芭比》真人電影官方亦於同日發布預告片。

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責任編輯：李俊儀

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