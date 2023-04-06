▲ 【京東集團9618】京東集團減持旗下京東健康880萬股 套現5億

內地科網巨頭京東集團 （09618） 減持旗下京東健康 （06618） ，聯交所披露，上週四（30日）場外減持880萬股或0.28%京東健康，每股平均價57.6元，套現5.07億元。京東集團控股股東劉強東的京東健康權益由68.98%降至68.70%。

京東集團2020年12月正式分拆京東健康上市，而京東集團在去年4月底至5月初曾兩度減持京東健康，涉884.04萬股，套現4.40億元，連同上月底最新交易，京東集團不足一年勁沽1764.04萬股京東健康，套現9.48億元。

目前京東系實控上市公司共有5家，分別為京東集團、京東健康、京東物流 （02618） 、達達集團（美：DADA），及德邦股份（滬：603056.SH），再加上在A股排隊上市京東數科，和早前聯交所遞表的京東產發、京東工業，京東系有望拓展至8家上市公司。

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編輯：李哲毅