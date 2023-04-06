The YOHO Hub約4萬呎會所陪你睇　時尚活力休憩空間

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新地（00016）元朗港鐵元朗站The YOHO Hub，項目現樓住客會所今曝光，採雙會所設計，分為「Club Vis」及「Club Vim」，兩個會所合共面積約4萬平方呎，另有21萬平方呎戶外園林。
The YOHO Hub設施多元化，其中提供多種戶外設施，包括約50米的戶外泳池，戶外競技場就備有接近140米長的兒童車道，兒童可在此駕駛滑板車等奔馳。而長約1,200米YOHO步道為貫穿整個發展項目的緩跑徑，讓住客時刻享受綠意茂密的悠閒寫意生活。室內設施就包括健身室、瑜伽室、童趣世界及多用途宴會廳。
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撰文 : 蔡子俊