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【俄烏戰爭】烏若反攻順利 願與俄商討克里米亞問題

環球政治 17:24 2023/04/06

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英國媒體報稱，烏克蘭如在今年春天順利反攻，願意與俄羅斯商討克里米亞半島（Crimea）問題。有英國官員坦承，俄烏戰爭需要政治解決方案。

克林頓後悔推動烏棄核武 或能免俄入侵 【下一頁】

英媒引述烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）高層幕僚西比哈（Andrii Sybiha），指烏軍若在春季反擊取得戰略目標，同時亦抵達克里米亞行政邊境，烏方將願意就克里米亞開展外２協商。

但西比哈強調，願意外交協商不等同烏克蘭排除全面解放克里米亞的可能。西方此前曾對烏軍是否有能力全面收復克里米亞存疑，亦擔心俄國失去當地或升級至使用核武。

【俄烏戰爭】普京表明不打算自我孤立 批美歐促成危機 【下一頁】

英國駐華盛頓國防參贊﹑海軍少將Tim Woods認為，俄烏戰爭難有快速軍事解決方案，政治方案或更實際，有需要理解烏方對談判的立場及條件。他亦認為，烏方亦有意政治解決戰爭。

不過，澤連斯基早前曾明確指出，烏克蘭有意收復全部領土，包括在2014年被俄羅斯吞併的克里米亞。

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責任編輯：吳漢培

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