【創智銓薈@iM網欄】機場智能管理系統 登記應用程式令旅客安心

自疫情大為舒緩後，港人亦逐步回復正常的生活模式，相信不少朋友都在計劃外遊甚至已經成行。靜寂了多時的機場，也開始重現以往的熱鬧。不過就在大家興高彩烈準備出發之時，日前（3月16日）機場離境大堂卻發生事故，A至E段櫃位的登機系統出現故障，令大批旅客無法如常登機，長長的人龍堵塞在機場多個小時，亦令多個航班受到延誤。

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據機管局解釋，當日凌晨曾進行定期系統測試，期間發現系統出現問題，故影響了離港大堂A至E段櫃位的登記流程，事件觸發了社會各界的議論，影響了香港國際機場的美譽。

筆者的團隊曾為廣州白雲國際機場提供技術支援，故對機場的運作十分熟悉。要知道，機場的登機系統既複雜又精密，出現問題絕對是意外事件，並非可以預計的。而出現意外之後，技術上要找出問題原因及作出修復亦需要一定時間，非如外人想像般容易。故筆者認為只憑單一事件去批評機管局的技術支援不足，並不公平。

至於令到旅客未能掌握官方消息而變得焦急，愈發不安地成群擠在櫃位，甚至人云亦云出現恐慌，我認為，只要機場有一套能即時作出通報及安撫旅客的方案，免卻旅客出現猜測及慌張，就能有效避免人流擠在登機櫃位。

我們的團隊，就參照了美國西雅圖塔科馬國際機場的程式支援，開發出一套「登機應用程式」，可以有效緩解排長龍等候、旅客焦急等問題。這套應用程式，不但能預辦登機，同時可預約登機櫃位排隊，讓旅客毋須擠於櫃位外。它亦有緊急通知功能，機場當局除了可通知旅客登機閘口、航班等變更安排外，遇有突發事件也可即時發送通知旅客，讓他們了解最新情況，有足心理準備，避免不必要的猜測及恐慌。此外，應用程式又可提供旅客導航路線至機場內的餐廳、購物地點、辦理登機手續櫃枱及登機閘口等，讓旅客在不熟悉的機場內不會迷失。

只要機場能提供這類使用簡便的「登機應用程式」，遇有突發事件，機場當局就可以直接與旅客溝通，配以內置的導航系統，更能清晰指示旅客前往新的辦登機櫃枱，有效控制人流，並安撫民心。機場並不能完全避免意外發生，但在意外發生後如能有效應對、處理得宜，一樣可以在旅客心中獲得高評分。

作者簡介： 陳智銓（Arthur），隨賞科技有限公司（Compathnion Technology Limited）行政總裁 隨賞科技為客戶提供定位、導航、追蹤、客戶分析等服務，其室内定位技術已經在機場、大學校園、商場、醫院和體育場地試用。隨賞利用手機的各種感應設備（Wi-Fi、iBeacon、地磁、航位推算等），研發出一套創新準確的室内移動定位及導航系統，以API、web或手機app的形式提供定位、導航、目標跟蹤等功能，以解決室内不能清晰地接受衛星訊號的問題。

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