【e療解碼@iM網欄】遙距醫療應用多元化  居家醫療將成新趨勢

遙距醫療服務在過去幾年因疫情而變得更普及，即使現時社會已全面復常，但不少病人和醫療機構都意識到，在某些情況下，遙距醫療服務無論在成本效益和效率上都更好。

麥肯錫一項針對美國醫療市場的研究預測，醫院佔醫療服務收入的市場份額，會由2019年的百分之47，降至2025年的百分之44，而居家護理和日間服務的佔比，則會以每年1至2個百分點的速度遞增，反映在遙距醫療服務範疇和質素提升下，病人將減少到醫院就診。筆者相信，這個趨勢長遠亦會出現於香港的醫療市場。

市民目前比較熟識的遙距醫療服務，必然是視像診症。新冠疫情無疑是令視像診症普及的最主要原因，筆者身邊就有不少朋友在疫情期間，首次接觸視像診症以避免面對面交流。政府在最新一份財政預算案，亦提出「進一步推廣遙距視像診症服務」，引證了這項服務在醫療系統的重要性，相信公私營機構未來會繼續加大力度，提升視像診症的服務範圍及質素。

另一個遙距醫療的重要發展，是居家醫療的普及。不少研究指出，熟識的居家環境對病人健康有正面影響，但香港有不少獨居或二老長者，他們未必有能力在家養病，甚至有機會因缺乏照顧而延誤治療。醫療科技的發展正好讓這些病人安在家中，也可以獲得適切的監察和治療。

現時部分病人會選擇在家中安裝不同類型的鏡頭和感應器，配合5G和物聯網等技術，讓醫療機構遙距實時監察病人的健康指標，例如睡眠質素、脈搏、呼吸及日常活動等。較擅長科技應用的病人，更會利用智能手機、手錶等工具量度和紀錄指標，令醫護人員毋需與病人見面，也可掌握更多數據，作出更及時和準確的診斷。

香港現時正面對醫療服務成本持續上漲及醫護人員人手短缺的問題，利用科技提升醫療效率將會是未來醫療發展的大方向。筆者很高興政府、醫療機構及商界近年積極投入資源發展遙距醫療，加上市民對遙距醫療的認受性提升，及科技發展越趨成熟，相信未來的醫療服務效率將更高，並且更能迎合市民的需要。

作者_吳詠欣女士簡介： 吳詠欣女士是DrGo 商務總監，DrGo為HKT的集團成員之一。 吳詠欣小姐在市場推廣業的經驗非常豐富，在不同快速消費品公司的工作經驗超過20年。她在2011年加入香港電訊有限公司，並為寬頻 、nowTV、固網電話、HKT Education、益體健及DrGo等業務制定有效的市場推廣策略。 在2022年4月，吳詠欣小姐被任命為商務總監，以管理DrGo所有的業務。DrGo是一個遙距醫療行業的市場領導者，亦是一個推動醫療行業進行數位轉型的驅動型企業。

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