  • 27°C
香港時間 : 2023406日 (週四) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【2023稅貸戰】華僑永亨稅貸息最低1.68厘 延至4月底截止

17:14 2023/04/06

分享：

分享：

華僑永亨信用財務延稅貸截止期1個月。

    點擊圖片放大

再有業界延長個人稅務貸款優惠，華僑永亨信用財務的稅貸原本於3月底到期，現順延至4月底。華僑永亨信用財務回應本報查詢指，今年以進取及積極的態度回應稅貸市場走勢，借款達50萬元或以上的申請人，並成功於華僑永亨銀行開立全新「宏富理財」的存款戶口，可享更低息率。因市場反應較預期熱烈，個人稅務貸款推廣期將延長至4月30日，以迎合客戶所需。當中又以借貸額超逾50萬元，以及還款期為12個月的貸款計劃較受市場歡迎。

12個月還款期最受歡迎

以借150萬元及1年還款期計，華僑永亨信用財務的最低稅貸息為1.68厘。這是繼東亞 （00023） 及大眾財務後，為第3間業界加時作賽。

談及電子渠道申請稅貸，華僑永亨信用財務說，該行一直與時並進，積極發展網上或電子貸款平台。現時部分客戶透過旗下手機應用程式、OCBC Wing Hang Credit申請貸款，並上載所需的資料文件，予該行作批核，毋須前往分行遞交文件，過程方便快捷。該行將會繼續優化其電子貸款平台，為客戶提供優質服務。

此外，精明族有否借低息稅貸再轉作高息定期存款冀賺息差。華僑永亨信用財務表示，今年推出具競爭力的稅務貸款優惠，讓客戶在息口趨升的環境下，仍可申請低息稅貸，以應付交稅的同時，有充裕的資金流動性，以應付其他生活開支。稅貸的最大優點就是利息比一般分期貸款低；但還款期較短，所以借款者宜先計算自己實際所需金額，例如稅項總額或資金周轉，選擇能符合要求及還款能力的稅貸計劃。

問及新一年度稅貸會否減息，華僑永亨信用財務認為，目前加息前景的最大不確定性，來自全球銀行的流動性危機，如果危機繼續蔓延，料加息周期將會完結。相反，若美國再加息，套利交易推動短期港元拆息向上，今年本港最優惠利率或再有一次調升空間。該行會視乎外在環境因素，而適時調整貸款利率；亦藉提供多元化及彈性的稅務貸款計劃，冀迎合不同客戶所需。

相關文章：【2023稅貸戰】東亞罕有推次輪稅貸 最低息2.04厘

【港元定存】半年港元定存最高3.7厘 罕現破頂息

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

大眾財務 東亞銀行（00023） 華僑永亨銀行 稅務貸款

下一篇文章

【港元定存】半年港元定存最高3.7厘 罕現破頂息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定存】港元定存息最高10.9厘 大戶實際賺息竟不如另一較低息銀行？
【港元定存】港元定存息最高10.9厘 大戶實際賺息竟不如另一較低息銀行？
【港元定存】港元1年定存最高3.8厘 存百萬賺息3.8萬
【港元定存】港元1年定存最高3.8厘 存百萬賺息3.8萬
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款