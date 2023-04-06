【2023稅貸戰】華僑永亨稅貸息最低1.68厘 延至4月底截止

▲ 華僑永亨信用財務延稅貸截止期1個月。

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再有業界延長個人稅務貸款優惠，華僑永亨信用財務的稅貸原本於3月底到期，現順延至4月底。華僑永亨信用財務回應本報查詢指，今年以進取及積極的態度回應稅貸市場走勢，借款達50萬元或以上的申請人，並成功於華僑永亨銀行開立全新「宏富理財」的存款戶口，可享更低息率。因市場反應較預期熱烈，個人稅務貸款推廣期將延長至4月30日，以迎合客戶所需。當中又以借貸額超逾50萬元，以及還款期為12個月的貸款計劃較受市場歡迎。

12個月還款期最受歡迎

以借150萬元及1年還款期計，華僑永亨信用財務的最低稅貸息為1.68厘。這是繼東亞 （00023） 及大眾財務後，為第3間業界加時作賽。

談及電子渠道申請稅貸，華僑永亨信用財務說，該行一直與時並進，積極發展網上或電子貸款平台。現時部分客戶透過旗下手機應用程式、OCBC Wing Hang Credit申請貸款，並上載所需的資料文件，予該行作批核，毋須前往分行遞交文件，過程方便快捷。該行將會繼續優化其電子貸款平台，為客戶提供優質服務。

此外，精明族有否借低息稅貸再轉作高息定期存款冀賺息差。華僑永亨信用財務表示，今年推出具競爭力的稅務貸款優惠，讓客戶在息口趨升的環境下，仍可申請低息稅貸，以應付交稅的同時，有充裕的資金流動性，以應付其他生活開支。稅貸的最大優點就是利息比一般分期貸款低；但還款期較短，所以借款者宜先計算自己實際所需金額，例如稅項總額或資金周轉，選擇能符合要求及還款能力的稅貸計劃。

問及新一年度稅貸會否減息，華僑永亨信用財務認為，目前加息前景的最大不確定性，來自全球銀行的流動性危機，如果危機繼續蔓延，料加息周期將會完結。相反，若美國再加息，套利交易推動短期港元拆息向上，今年本港最優惠利率或再有一次調升空間。該行會視乎外在環境因素，而適時調整貸款利率；亦藉提供多元化及彈性的稅務貸款計劃，冀迎合不同客戶所需。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪