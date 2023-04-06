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【太空夢挫】維珍軌道「死貓彈」盤前再升22%　周二申請破產保護後尋買家

股市 17:54 2023/04/06

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【太空夢碎？】維珍軌道盤前升25%　傳正尋求3.1億美元注資　周二宣佈已申請破產保護

英國富豪、維珍集團創辦人 Richard Branson 旗下火箭發射公司維珍軌道（Virgin Orbit，美：VORB），今年1月因發射衛星失敗而導致難再籌集資金。維珍軌道周二（4日）向美國特拉華州（Delaware）法院申請破產保護，以尋求出售資產。

維珍軌道繼續尋求買家下，維珍航空繼昨晚（5日）大升34%後，最新再升21%，暫報0.2432美元，但公司年初至今股價仍累跌近9成。

維珍軌道從維珍銀河分家而來

維珍軌道是在2017年，從維珍銀河（美：SPCE）分拆之企業，並在2021年以SPAC方式在納斯達克上市。有別於維珍銀河以「太空旅遊」作爲發展目標，維珍軌道的主要業務是以波音747飛機，在空中發射搭載衛星的小型火箭上太空。

過去幾年，運載火箭「發射者一號」的六次發射中，有兩次失敗，包括今年1月首次在英國的發射。其後，由於難以找到新資金來源，公司股價一直下滑，最終在上周宣布停運並遣散公司八成半員工。

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