【銀行危機】矽谷銀行及Signature Bank所持逾1100億美元證券　將由貝萊德協助出售

矽谷銀行（SVB）最終被第一公民銀行（美：FCNCA）以165億美元收購，但當中並不包括矽谷銀行約900億美元的證券和其他資產。美國聯邦存款保險公司（FDIC）公布，將會聘請貝萊德（Blackrock）作為顧問，幫助美國政府安排出售破產的Signature Bank及矽谷銀行所持有的1140億美元證券。

FDIC公告指出，貝萊德將幫助出售Signature Bank所持270億美元證券，和矽谷銀行所持的870億美元證券。當中主要是機構抵押貸款支持證券，抵押貸款抵押證券，和商業抵押貸款支持證券。

當局表示，將會考慮每日流動性和交易條件，以循序漸進方式出售，將可能對市場運行產生的任何不利影響降至最低。



FDIC上月被任命為上述兩間銀行的接管人。Signature銀行的存款和部分貸款被紐約社區銀行旗下Flagstar銀行收購，矽谷銀行被第一公民銀行所收購。

【ET財智Talk】油組突減產風險或增？ 富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略





相關文章：

【瑞信危機】瑞士要求瑞信取消高層花紅 研究討回已發出花紅

【瑞信危機】瑞銀董事長：整合瑞信業務有巨大風險 料需要3至4年時間



編輯：葉志偉