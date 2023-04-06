【MPF】積金評級：今年首季強積金回報逾4%　強積金成員平均賺幾多？

積金評級公布，3月份強積金投資回報升約2.53%，令第1季回報升至約4.06%，為2019年第1季以來表現最好的首季。強積金在3月份錄得約272億元投資收益，並在今年第1季累計錄得約427億元投資收益，相當於469萬名強積金成員3月份及年初至今分別平均獲利約5,800元和9,100元。

積金評級指，儘管歐美銀行業的憂慮影響全球市場，但強積金所有資產類別在3月份和年初至今都錄得正回報。美國股票基金和債券基金在第1季分別升約7.59%和3.2%，這分別是自2021年第4季和2016年第1季以來表現最佳的季度。

截至今年3月底，強積金總資產約為11,080億元（按月增長約2.9%，第1季增長約5.38%），即成員的平均帳戶結餘約為236,000元（按月增長約6,700元，第1季增長約12,000元）。

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編輯：胡學能