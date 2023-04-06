  • 27°C
香港時間 : 2023406日 (週四) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

1976年斥37萬購東半山豪宅　47年勁賺3433萬　升值近93倍

股樓投資 17:03 2023/04/06

分享：

分享：

豪宅交投活躍，有長情業主趁機沽貨離場。近期東半山嘉苑有頂層連天台單位，以3,470萬元易手。值得留意的是，原業主早於1976年以37萬元購入上址，現勁賺近93倍。

世紀21Q動力總經理楊永健說，嘉苑B座頂層單位，實用面積1,411平方呎，三房間隔，座向東面，享馬場全維港景觀，連約1,000平方呎天台，日前以3,470萬元易手，實用呎價約23,592元。 

據了解，原業主於1976年購入上述單位，當時作價37萬元，持貨47年，現賬面獲利3,433萬元，單位期內大幅升值近93倍。 

同場加映【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

延伸閱讀 深圳南山豪宅「深圳灣公館」來港展銷　天際複式屋入場價1657萬人民幣【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

溫股知新
【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

將軍澳中心 利嘉閣 將軍澳 二手市場 私人屋苑

上一篇文章

【儲蓄理財】儲不到錢? 試吓靠保險強迫自己儲錢 有保障又可以儲錢 Why not ?

下一篇文章

【收息攻略】3個月定存 最高3.7厘 ! 1萬蚊都可以做定存收息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【統計數字】18區住戶入息中位數「排行榜」 觀塘區最多未婚單身男女
【統計數字】18區住戶入息中位數「排行榜」 觀塘區最多未婚單身男女
【著數優惠】海洋公園一日遊低至 24 折 連「添好運」精美點心套票 每位低至$298
【著數優惠】海洋公園一日遊低至 24 折 連「添好運」精美點心套票 每位低至$298
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
【第2季部署】光大證券看好港股受惠美停加息 另推薦其中8股
【第2季部署】光大證券看好港股受惠美停加息 另推薦其中8股
【AI大熱】Bill Gates首度對AI開發表態 指暫停開發AI無法解決問題
【AI大熱】Bill Gates首度對AI開發表態 指暫停開發AI無法解決問題
外籍家庭客鍾情啟德全新樓　月租1.9萬租維港1號三房海景戶
外籍家庭客鍾情啟德全新樓　月租1.9萬租維港1號三房海景戶
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款