1976年斥37萬購東半山豪宅　47年勁賺3433萬　升值近93倍

豪宅交投活躍，有長情業主趁機沽貨離場。近期東半山嘉苑有頂層連天台單位，以3,470萬元易手。值得留意的是，原業主早於1976年以37萬元購入上址，現勁賺近93倍。

世紀21Q動力總經理楊永健說，嘉苑B座頂層單位，實用面積1,411平方呎，三房間隔，座向東面，享馬場全維港景觀，連約1,000平方呎天台，日前以3,470萬元易手，實用呎價約23,592元。

據了解，原業主於1976年購入上述單位，當時作價37萬元，持貨47年，現賬面獲利3,433萬元，單位期內大幅升值近93倍。

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