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德國2月份工業生產增長超預期 汽車製造業月增7.6%

環球政經 16:47 2023/04/06

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德國聯邦統計局周四（6日）表示，2月份工業生產的增長明顯超過預期，部分原因是汽車製造業，比上月增長2.0%。

統計局還將1月份的數字從3.5%修正為3.7%。修訂後，自2022年12月以來，調整後的生產指數上升了5.8%，補償了先前12月大幅下降的2.4%。2月份的工業生產同比增長0.6%。

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大多數經濟部門的生產在2月份都有所增長，但德國最大的工業部門，汽車製造業在增長中佔了特別大的份額，月度增幅為7.6%。

ING（ INGA）的全球宏觀主管Carsten Brzeski認為德國工業似乎已經從冬眠中醒來，盡管出現了強勁的反彈，但工業生產仍略低於大流行前的水平。

市場預計未來幾個月的工業產出將進一步增加。

調查公司Pantheon Macroeconomics預測，第一季度的工業生產將按季度擴張3.0%，舒適地扭轉第四季度0.5%的下降。


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記者：張瑋婷

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