MIAMI QUAY I 展覽廳全新開放「Jungle Island 親子互動天地」 復活節舉辦試玩體驗日 誠意邀請各位大小朋友蒞臨展覽廳率先試玩 

臨近復活節假期，各位家長都紛紛開始為小朋友準備親子活動歡度節日。爲了同賀假期，MIAMI QUAY I 誠邀各位於 2023 年 4 月 7 日率先蒞臨展覽廳體驗「Jungle Island 親子互動天地」，與小孩共度愉快時光！除了互動設施，現場更設有不同活動和精美打卡位，如果你想與家人一起於假日中盡享放鬆時光，這個復活節假期，齊來 MIAMI QUAY I 展覽廳享受美好假日吧！



「Jungle Island 親子互動天地」趣味設施 享受美好親子樂



MIAMI QUAY I 展覽廳精心呈獻「Jungle Island 親子互動天地」，全新開放不同互動設施，好讓大人小孩都能感受 MIAMI 風情的愉快體驗。

▲ 「小小露營天地」：提供室内露營設施，場地鋪上波西米亞風情地氈，設有帳篷及唯美吊燈，一旁更有天文望遠鏡模型供小朋友模擬試玩，即使身處室内都能享受露營樂趣。

▲ 「童趣野餐樂」：木製桌椅加上野 餐用品，一旁更設有 Ukulele 小型吉他，小孩可一嘗當大人的滋味，一邊唱歌，一邊與同伴們談天説地， 盡享愜意時光。

▲ 「海洋波波池」：小孩子活潑好動，在充滿方形海綿的波波池内隨心玩耍，既可以愉快地與同伴們揮灑活力，亦能玩得更開心盡興。

實況互動划艇競技遊戲



沉浸式愉快體驗 除了不同親子設施，MIAMI QUAY I 展覽廳亦開放了實況互動划艇競技，爲大人小孩帶來別樣樂趣。實況互動划艇競技提供划艇遊戲設備，大人小孩可沉浸於 MIAMI 海中競技，盡享刺激體驗，從中增進親子感情。



設 MIAMI 復古車及 PLAY WITH ART 創意雕塑打卡位 合影紀念歡樂時光



現場設有 MIAMI 復古車打卡位及 PLAY WITH ART創意雕塑，一家人可以拿著道具拍照留念，紀念美好時光，為彼此留下獨一無二的回憶。



體驗日限定活動 特意帶來精彩節目



爲了讓各位來賓享受尊享體驗，MIAMI QUAY I 特別精心準備了幾項驚喜。

• 「奇幻魔術 SHOW」：有專業魔術師為各位帶來精彩表演，表演嘉賓和觀眾之間的互動和對話能讓大人小孩都能受愉快氛圍渲染，共同慶祝節日，感受歡樂氣氛！

• 「復活兔氣球扭扭樂」：專業表演者向大家展示超凡技藝，送上心意滿滿的復活節禮物。

• 「復活節巨型扭蛋機」：裏面裝著形形色色的扭蛋，每個扭蛋都滿載驚喜等你發掘。

除了以上三個精彩活動，現場更有攤位提供即製小食雞蛋仔，讓大家分享甜蜜滋味！爲了慶祝復活節，每位參觀展覽廳的小朋友都可以獲得「MIAMI 兔」氫氣球，數量有限，送完即止！

「Jungle Island 親子互動天地」體驗日

日期：2023 年 4 月 7 日

時間：下午三時至五時

地址：尖沙咀港威大廈 2 座 5 樓

（如欲於其他時間參觀展覽廳，歡迎致電 2118 7011 或瀏覽網站 https://www.miamiquay1.hk/ 預約查詢）

註：賣方保留權利不時更改活動日期、時間、地點及內容而不另行通知。

(特約)