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【吉利175】吉利汽車3月總銷量按年升約9%至11萬部　首季仍累計下滑1%

股市 16:47 2023/04/06

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【吉利175】吉利汽車3月總銷量按年升約9%至11萬部　首季仍累計下滑1%

吉利 （00175） 總銷量為110,300部，較去年同期增長約9%，首三個月累計銷售322,453部，按年跌1%，完成集團全年銷售目標165萬輛的約19.5%。

以品牌劃分的話，「吉利」主品牌3月銷售按年增5%至88,239部，「領克」銷售增3%至14,004部，「極氪」按年增2.7倍至6,663部。

另外，3月，集團領克品牌汽車實現以訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付2,541部汽車，而首三個月累計實現以訂閱模式交付合共6,636部汽車。

相關文章：

【吉利175】吉利旗下極氪3月交付6663部　按年增約2.7倍

【吉利175】吉利彈高近2%　2月總銷量按年升約39%至10.9萬輛　綜合首兩個月仍下滑

【電動車】小鵬汽車全日跌7%　3月交付量跌55%至7002輛　首季累挫47%

編輯：姚卓然

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吉利汽車（00175） 港股 汽車 總銷量
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