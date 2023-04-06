▲ 【吉利175】吉利汽車3月總銷量按年升約9%至11萬部 首季仍累計下滑1%

吉利 （00175） 總銷量為110,300部，較去年同期增長約9%，首三個月累計銷售322,453部，按年跌1%，完成集團全年銷售目標165萬輛的約19.5%。

以品牌劃分的話，「吉利」主品牌3月銷售按年增5%至88,239部，「領克」銷售增3%至14,004部，「極氪」按年增2.7倍至6,663部。

另外，3月，集團領克品牌汽車實現以訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付2,541部汽車，而首三個月累計實現以訂閱模式交付合共6,636部汽車。

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編輯：姚卓然

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