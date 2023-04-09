【額外收入】無學歷又唔識上網都可以有副業 只要你有體力

香港生活成本高，不少人一份正職的收入都不足以支持生活，所以需要額外的收入。但學歷不高又不懂使用電腦，該如何可以找到額外的工作呢?以下介紹兩個工作，只要你有充足的體力便可以了，而且時間彈性，勤力的話，每個月帶來的額外收入分分鐘高於正職。

1. 下班開Uber當司機

一個返朝9晚5的打工仔，放工後回家吃飯後無所事事，除了在家看劇集，撳電話外，不知有甚麼可以做?若你懂得駕車，可以嘗試加入共享乘車平台，在飯後兼職當司機賺外快。又可以當作外出散散步，吹吹風更可以賺取額外的收入。

2. 加入外賣平台接單



打工仔放工回家不要浪費時間，可以運動又可以賺取額外收入，而且彈性大，那天不想做就接單。你可以用自己的雙腿或是自行車，在附近的社區接單，四處跑跑，可以認識自己住的社區同時，又可以運動更可以為個人帶來額外的收入。

復活節搭高鐵 消費滿$100 即享$100優惠 捕捉全港首架 Captain Go主題列車 【見下頁】

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【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

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高鐵（香港段）4月1日重啟跨省長途列車服務 乘搭高鐵出行不可不知小貼士，詳見【下一頁】

市民前往西九龍站，可享以下優惠：

1.消費滿100元 ，即賺100元優惠

推廣期：2023年4月1日至5月3日

推廣期間於香港西九龍站指定商戶消費以即日電子貨幣單一消費滿100元或以上，即送兩張50元優惠券，詳情請參閱 https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/latest-news/shop-dine-100.html

車站商店消費賺MTR分

MTR Mobile註冊用戶於香港西九龍站商戶消費30元以上，每1元消費賺1MTR分。

2.泊車轉乘優惠

香港西九龍站設有公眾停車場，每小時HK$32, 高鐵旅客更可享用泊車轉乘優惠，日泊只需100元。

詳情請參考：https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/latest-news/park-and-ride.html



3.實用高鐵遊好網站：高鐵遊攻略

Captain Go平時坐高鐵遊搵資料，都會去一個叫「高鐵遊攻略」的旅遊網站，裡面有豐富的內地城巿旅遊資料，介紹當地有甚麼地方好玩好食，仲有高鐵到埗後的當地交通接駁。想跟一個特定主題去玩的話，又有文章介紹，連行程建議都有，更會不定期提供高鐵旅遊優惠，即刻Click 入去睇下啦!

網址：https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/travel/

Captain Go高鐵隊長主題列車及復活節快閃活動詳情請參考： https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/latest-news/easter-delights.html



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責任編輯：陳詠妍