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父母不講價入市　780萬購將軍澳中心　贈愛兒作婚後居所

股樓投資 16:45 2023/04/06

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樓價逐步回升，父母客頻頻出動睇樓及入市。利嘉閣地產蔡庭勇說，將軍澳中心6座中層H室，實用面積465平方呎，兩房間隔，外望內園及西南海景，日前以780萬元「零議價」易手，實用呎價約16,774元。 

蔡庭勇透露，買家於區內搵樓3個月，打算購入樓價800萬元以下的兩房放盤，贈予兒子作婚後居所，由於上址間隔及價錢均符合要求，加上鄰近大型商場，而且是鍾情的發展商出品，所以睇樓後沒有提出議價，即決定入市。

據了解，原業主2006年以約228萬元購入單位，持貨約17年，現帳面獲利552萬元離場，物業期內升值約2.4倍。 

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撰文 : 黃卓賢

將軍澳中心 利嘉閣 將軍澳 二手市場 私人屋苑

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