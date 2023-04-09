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【額外收入】正職以外另一份工 熟悉網絡世界有最大優勢！

理財智慧 14:47 2023/04/09

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網絡發達的時代，只要對網絡有深入的了解，你可以在正職以外，隨時開展以下這兩類型的工作。

1.專業Facebook小編

自從互聯網興起，不少公司都需要年輕人幫忙打理社交平台，包括facebook instagram等，只要你懂得運用文字及圖案，便可以嘗試接不同企業的工作，為他們撰寫facebook feed或是Instagram 的文字等。除了創作的部分，亦包括回覆留言，增加互動性等。不過這部分的收入多是不太理想，因為需要付出大量的時間及勞力。

2. 經營網拍做代購

網絡發達的年代，只要願意花時間亦可以零成本成為老闆，只要決定好想賣甚麼商品、價格多少，再配合經營社群媒體的能力，你可以經營做嬰兒用品代購、日本衣服代購等。另一方面亦可以直播帶貨，只要在網上可以代動綫下的銷售都可以。

近年不少YouTuber ，網紅、KOL等本身都有一份正職，再以副業的方式經營，為個人帶來額外的收入來源。

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集合地點：港鐵香港站 地庫一層 12A 鋪 添好運門口
集合時間：09:00
解散地點：海洋公園（請自行安排回程交通）

 

 

 

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．所有膳食安排一起報名及認識的團友一同用餐
．十款精美點心餐
1.晶瑩鮮蝦餃

2.鮮蝦燒賣皇

3.酥皮焗叉燒包

4.香煎蘿蔔糕

5.蛋白蝦春卷

6.家鄉咸水角

7.蜜汁叉燒腸

8.豉油皇炒麵

9.杞子桂花糕

10.精美糖水

*菜單只供參考,以餐廳當日為準
 

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責任編輯：陳玉蓮

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