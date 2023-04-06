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【新能源車】乘聯會：3月新能源車銷量按月增2成　比亞迪銷量續奪冠　Tesla中國銷量升幅擴大至19%

股市 16:50 2023/04/06

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【新能源車】乘聯會：3月新能源車銷量按月增2成　比亞迪銷量續奪冠　Tesla中國銷量升幅擴大至19%

中國乘聯會公布3月預估銷量數據，上月新能源乘用車銷量60萬輛，按年升3成、按月增2成，首季全季銷量148萬，按年增25%。乘聯會指，雖然受到燃油車促銷潮影響，但3月新能源車市場仍保持回暖走勢，另近期碳酸鋰降價趨勢明顯，部分廠商首季產銷主動減速，實現生產端降本。

期内，比亞迪 （01211） 3月銷量繼續奪冠，按月升7.5%至20.6萬輛，不過，增速則有所放緩，上月按月增幅27.6%。Tesla中國按月升幅擴大，月内銷量約8.9萬輛，增19.4%。

車企 3月銷量（輛） 2月銷量（輛） 按月變化幅度（%）
比亞迪 206,089 191,664 +7.5%
Tesla 中國 88,869 74,402 +19.4%
吉利汽車 28,500（預估） 23,000 +23.9%（預估）
理想汽車 20,823 16,620 +25.3%
蔚來汽車 10,378 12,157 -14.6%
長城汽車 12,000 8,000 +50%
小鵬汽車 7,002 6,010 +16.5%

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記者：伍鍵文

比亞迪股份（01211） 比亞迪（深：002594） 港股 比亞迪 汽車 新能源 Tesla 中國
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