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【新能源車】乘聯會：3月新能源車銷量按月增2成 比亞迪銷量續奪冠 Tesla中國銷量升幅擴大至19%
股市 16:50 2023/04/06
中國乘聯會公布3月預估銷量數據，上月新能源乘用車銷量60萬輛，按年升3成、按月增2成，首季全季銷量148萬，按年增25%。乘聯會指，雖然受到燃油車促銷潮影響，但3月新能源車市場仍保持回暖走勢，另近期碳酸鋰降價趨勢明顯，部分廠商首季產銷主動減速，實現生產端降本。
期内，比亞迪 （01211） 3月銷量繼續奪冠，按月升7.5%至20.6萬輛，不過，增速則有所放緩，上月按月增幅27.6%。Tesla中國按月升幅擴大，月内銷量約8.9萬輛，增19.4%。
|車企
|3月銷量（輛）
|2月銷量（輛）
|按月變化幅度（%）
|比亞迪
|206,089
|191,664
|+7.5%
|Tesla 中國
|88,869
|74,402
|+19.4%
|吉利汽車
|28,500（預估）
|23,000
|+23.9%（預估）
|理想汽車
|20,823
|16,620
|+25.3%
|蔚來汽車
|10,378
|12,157
|-14.6%
|長城汽車
|12,000
|8,000
|+50%
|小鵬汽車
|7,002
|6,010
|+16.5%
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記者：伍鍵文
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