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季度差餉地租通知書已發出　市民須於本月28日或之前繳交

理財智慧 16:47 2023/04/06

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差餉物業估價署今（6日）表示，今年4月至6月季度徵收差餉及／或地租通知書已經發出，市民須於本月28日或之前繳交。

通知書已計算該季度的差餉寬減，每個評估差餉物業以1,000元為上限。如物業該季的應繳差餉額少於差餉寬減額，所有剩餘的寬減額將不能用以抵銷任何一季度的未繳差餉。

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繳納人繳交差餉及／或地租，可：

（一）利用銀行自動轉帳、繳費靈、銀行自動櫃員機、轉數快或網上銀行；
（二）上載電子支票／電子本票到「電子支票支付」網站
（三）將劃線支票郵寄香港告士打道郵政局郵政信箱28000號庫務署收（請注意，郵資不足的信件將不獲接收）；或
（四）前往本港任何一間郵政局或指定的便利店（即7-Eleven、OK便利店、VanGo或U購select）繳交。

查詢各區郵政局地址及辦公時間，請致電香港郵政查詢熱線2921 2222或瀏覽網頁

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如市民仍未收到通知書，可經以下途徑索取通知書補發本或查詢應繳款額：（i）瀏覽差餉物業估價署的網頁；（ii）致電2152 0111；（iii）傳真2152 0113；或（iv）親臨九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓差餉物業估價署。

如遲交款額會被加徵5%附加費。如在最後繳款日期過後六個月仍未繳交，逾期未繳的款額（包括5%附加費）將再被加徵10%附加費。

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撰文 : 陳楚琨

物業 估價 香港 差餉地租

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