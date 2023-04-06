【假日好去處】2023復活節玩樂攻略 各大慶祝活動/好去處一覽（合集）

下一篇文章
【MPF】3月份強積金投資回報上升約2.53% 打工仔戶口首季獲利9,100元
新都會廣場「Eggs in Bloom」
葵芳新都會廣場於4月5日至10日復活節假期舉辦 戶外「慢活市集」。「慢活市集」獲近50個本地特色 人氣品牌參加。此外，由即日至5月1日，新都會廣場 亦會推出「Eggs in Bloom」，在商場的L4及L5的露 天廣場設置近40件大型彩蛋小屋及前花園、彩蛋遊樂 園、「LOVE」甜蜜裝置，以及趣味打卡牆、主題拱門 等合共六大打卡位。另外，商場的亦會同步推出消費優 惠「開心消費賞」及「春日消費賞」。
【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素
「復活節Extra Fun玩樂將軍澳」
港鐵位於將軍澳區的三大商場，將軍澳站 PopCorn、康城站The LOHAS康城 及坑口站連理街，將在復活節假期 期間推出「尋蛋兵團」，成功「尋 蛋」即可獲得不同獎賞，活動期內 將送出合共1,000萬MTR分、500萬 元電子優惠券及豐富商戶優惠。同 時，PopCorn 將舉辦復活節滋味市 集，集合多個本地人氣甜品、朱古力及咖啡品牌，帶來 充滿「香港製造」的特色美點，而The LOHAS康城則 設充氣復活蛋不倒翁，聯同由劍橋大學畢業生Sarah及 Nixon創辦的Big Bang Academy推出「復活節STEAM 親子工作坊」。
YM² 裕民坊「泡泡彈跳復活節」
由即日起至4月16日，YM2 裕民坊 將聯同PeeKaBoo Playhouse推出「泡泡 彈跳復活節」，大家可以帶小朋友到商場 L1中庭大玩「糖果滑梯彈床」、「飄浮 復活彩蛋」及「魔幻泡泡屋」，60元即 可以玩12分鐘。大家可以即場購買個別 遊戲及活動券，而消費滿300元或以 上，即可換領價值60元的主題遊 戲券。
維港復活節帽子巡遊
為迎接復活節，發展局和海濱事務委員會將於六大海濱共 享空間呈獻維港首個復活節帽子巡遊，以及舉辦復活節帽子工 作坊。巡遊將以炮台山「東岸公園主題區」為起點，沿銅鑼 灣「活力避風塘主題區」和灣仔「水上運動及康 樂主題區」，步行至灣仔「HarbourChill海濱休閒 站」，於港島北連綿的維港海岸綫一同漫步。 「維港復活節帽子巡遊2023」特別邀請了啦 啦隊、舞蹈團和幼稚園學生等單位，沿路為市民 作嘉年華式巡遊表演。而灣仔「HarbourChill海濱 休閒站」將舉辦首屆「維港開心碌碌復活蛋大挑戰」。
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起
荃灣廣場「玩樂童『萌』」
荃灣廣場今年將推出「復活節尋蛋行動」參與 者可以得到復活節糖果及價值約30元商戶優惠券作 獎賞，名額有限，先到先得！
「復活節尋蛋行動」參加方法：
1.讚好荃灣廣場的Facebook 或 Instagram；
2.在場內L5 PLAY GARDEN空中樂園拍照打卡；
3.上傳相片至個人社交平台並設為公開。 完成以上指示後即可獲得「復活節尋蛋行動」 尋蛋圖一張。按圖指示於荃灣廣場內不同地方收集 「復活蛋」蓋章，完成後即可獲得獎賞。
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】
#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機
撰文：鄭日棱