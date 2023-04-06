【假日好去處】2023復活節玩樂攻略 各大慶祝活動/好去處一覽（合集）

新都會廣場「Eggs in Bloom」

葵芳新都會廣場於4月5日至10日復活節假期舉辦 戶外「慢活市集」。「慢活市集」獲近50個本地特色 人氣品牌參加。此外，由即日至5月1日，新都會廣場 亦會推出「Eggs in Bloom」，在商場的L4及L5的露 天廣場設置近40件大型彩蛋小屋及前花園、彩蛋遊樂 園、「LOVE」甜蜜裝置，以及趣味打卡牆、主題拱門 等合共六大打卡位。另外，商場的亦會同步推出消費優 惠「開心消費賞」及「春日消費賞」。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

「復活節Extra Fun玩樂將軍澳」

港鐵位於將軍澳區的三大商場，將軍澳站 PopCorn、康城站The LOHAS康城 及坑口站連理街，將在復活節假期 期間推出「尋蛋兵團」，成功「尋 蛋」即可獲得不同獎賞，活動期內 將送出合共1,000萬MTR分、500萬 元電子優惠券及豐富商戶優惠。同 時，PopCorn 將舉辦復活節滋味市 集，集合多個本地人氣甜品、朱古力及咖啡品牌，帶來 充滿「香港製造」的特色美點，而The LOHAS康城則 設充氣復活蛋不倒翁，聯同由劍橋大學畢業生Sarah及 Nixon創辦的Big Bang Academy推出「復活節STEAM 親子工作坊」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

YM² 裕民坊「泡泡彈跳復活節」

由即日起至4月16日，YM2 裕民坊 將聯同PeeKaBoo Playhouse推出「泡泡 彈跳復活節」，大家可以帶小朋友到商場 L1中庭大玩「糖果滑梯彈床」、「飄浮 復活彩蛋」及「魔幻泡泡屋」，60元即 可以玩12分鐘。大家可以即場購買個別 遊戲及活動券，而消費滿300元或以 上，即可換領價值60元的主題遊 戲券。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

維港復活節帽子巡遊

為迎接復活節，發展局和海濱事務委員會將於六大海濱共 享空間呈獻維港首個復活節帽子巡遊，以及舉辦復活節帽子工 作坊。巡遊將以炮台山「東岸公園主題區」為起點，沿銅鑼 灣「活力避風塘主題區」和灣仔「水上運動及康 樂主題區」，步行至灣仔「HarbourChill海濱休閒 站」，於港島北連綿的維港海岸綫一同漫步。 「維港復活節帽子巡遊2023」特別邀請了啦 啦隊、舞蹈團和幼稚園學生等單位，沿路為市民 作嘉年華式巡遊表演。而灣仔「HarbourChill海濱 休閒站」將舉辦首屆「維港開心碌碌復活蛋大挑戰」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

荃灣廣場「玩樂童『萌』」

荃灣廣場今年將推出「復活節尋蛋行動」參與 者可以得到復活節糖果及價值約30元商戶優惠券作 獎賞，名額有限，先到先得！

「復活節尋蛋行動」參加方法：

1.讚好荃灣廣場的Facebook 或 Instagram；

2.在場內L5 PLAY GARDEN空中樂園拍照打卡；

3.上傳相片至個人社交平台並設為公開。 完成以上指示後即可獲得「復活節尋蛋行動」 尋蛋圖一張。按圖指示於荃灣廣場內不同地方收集 「復活蛋」蓋章，完成後即可獲得獎賞。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭日棱