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【被動收入】睡覺後都有的收入方法 買樓收租外仲有呢兩個方法

理財智慧 10:19 2023/04/09

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香港生活成本愈來愈高，靠一份工作的收入有時只能僅僅應付得到，想要提升生活品質，不少人都會兼兩份工作，但人的體力有限，倒不如讓自己擁有「睡覺後的收入」，以下提供一些方法讓大家作參考。

1.成為旅遊博客

開關後不少人都喜歡到處旅遊，在旅遊之前需要做大量的資料搜集，又要預約不同的酒店餐廳等，若你是一個安排妥當的人，又喜歡記錄。可以嘗試以文字與他人分享你的行程，當你有一定數量的fans時，你的博落落亦會成為你的公司般，可以帶來睡後收入。

2.購買自動機（自助洗衣機、娃娃機、自動販賣機）

只需要購買一部自動機，例如自助洗衣機、夾公仔機、自動販賣機等，便可以為你帶來睡覺後的收入。不過這個大前提是你需要了解那個地方的人流，懂得計算支出及收入的情況等。這些機器不需要你的情況下亦可以操作，因而產生「睡覺後的收入」。不過你亦有成本需要付出，例如機器壞了需要維修，或是租用地方的租金等。

【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

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3.買樓收租

另一個比較多人了解的就是「買樓收租」，當你有一層樓空置的，可以放租出去，由其他人每個月給予你一筆固定的租金，讓你在睡覺後仍然有一筆穩定的收入。不過收租亦不是完全沒有風險，因為你需要面對租客不按時交租或是將維修家裡的電器等，而且需要承擔大廈各類型的維修支出。

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責任編輯：陳玉蓮

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