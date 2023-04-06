▲ 【聯想992】楊元慶：聯想新財年有5大目標 未來5年研發投入逾1000億人幣

內媒報道，聯想集團 （00992） 董事長兼首席執行官楊元慶於集團2023/24財年誓師大會上表示，新財年將堅定不移地執行3S戰略，加速以服務為導向的轉型，全力推進以技術為驅動的創新，繼續打造多元化增長引擎。

提升非個人電腦業務營業額佔比

楊元慶指，新財年有五大目標；（1）個人電腦業務繼續保持超越市場的增長，保持行業領先的盈利能力，在2023年下半年恢復按年增長；（2）非個人電腦業務營業額佔比提升2個百分點以上；（3）MBG營業額按年增長15%，方案服務業務（SSG）增長20%，兩大業務均增長至約80億美元的規模；（4）基礎設施方案業務（ISG）以超越大市20個百分點以上的增速，繼續實現高速增長，並繼續提升利潤水平；（5）聯想創投投資更多優秀科技企業，做好聯想的科技瞭望塔。

楊元慶力主技術創新，截至2023/24財年結束，聯想研發投入將在2020/21財年的基礎上實現翻番，未來五年將超過1000億人民幣，並計劃增加1.2萬名硬核科技人才。

他又稱，聯想的社會價值是要以服務於國家、行業、民生和環境四個方面為出發點，以科技創新賦能，做出貢獻，集團要充分運用自身轉型經驗，為各行各業的數字化、智能化轉型升級賦能，冀在2050年底前實現淨零排放。

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