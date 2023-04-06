【儲蓄理財】儲不到錢? 試吓靠保險強迫自己儲錢 有保障又可以儲錢 Why not ?

不少人儲不到錢，除了無錢亦因為自己經常「使大咗」，支出大於收入最主要是個人缺乏自律，亦因為沒有其他的負擔，亦有不少人是「及時行樂」型的人，以下建議一個方法可以迫自己儲蓄。



選擇購買「儲蓄型保單」，即是每個月固定扣錢以達到強迫存錢的概念，因為必須要交錢的緣故，你會在心理自動減去要交錢的部分，這樣因而可以「強迫」自己儲錢，而且這類型的儲蓄保單在到期時，你之前存的錢便會回到你身邊，若你沒有提取，若干年後便可以連本帶利得到一本可觀的金錢。

這個方法另一個好處是讓沒有儲蓄目標的人有了一個中期的儲蓄目標，一般而言這類型的保險儲蓄都是中長期的儲蓄計劃，例如5年或10年，這樣你便可以在不知不覺間儲得到一筆可觀的積蓄。

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責任編輯：陳玉蓮