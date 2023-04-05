Shell預計增加液化天然氣產量 第一季度支付約34億美元稅收

Shell （SHEL）周四（6日）表示，在去年澳洲工廠停工後，該公司預計第一季度的液化天然氣（LNG）產量將增加，而且來自液化天然氣貿易的收益也將穩定。

Shell 去年錄得創紀錄的400億美元利潤，在去年5月4日公佈業績前說，它預計第一季度的液化量為700萬至740萬噸，高於上一季度的680萬噸。

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這家全球最大的燃料零售商說，其石油產品部門也可能通過 有顯著提高的貿易業績來增加收益，預計第一季度將支付26億至34億美元的稅收，低於44億美元。其可再生能源部門將為調整後的收益貢獻1-7億美元，而2022年最後一個季度為3億美元。

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責任編輯：張瑋婷