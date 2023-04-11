【自動駕駛】如何以數據開拓自動駕駛汽車的未來？

科技創新正在重塑交通出行方式，使自動駕駛汽車逐漸成為現實。隨著香港政府近年推出智慧城市藍圖、智慧出行路線圖等計劃，香港自動駕駛汽車的發展逐漸成型。



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業界內的工程師、數據科學家和商業領袖均認為，自動駕駛汽車並不單只是需要優先著重的科技發展，更是必然的最終結果。但開發自動駕駛汽車的過程少不免會因數據問題遇上阻礙，工程師須努力平衡自動駕駛汽車輔助技術，可以帶來的回報與自動駕駛汽車未來的數據挑戰。

數據流量須快且準

自動駕駛汽車面臨的主要問題之一，是如何及何時發送和接收數據。一般汽車中，許多不同感應器和技術會生成數據，但自動駕駛汽車則透過電腦視覺完成大部分繁重工作。除了一些實時處理的數據外，有些數據是為了人工智能學習和訓練而採集，並發送至製造商，然後在本地刪除，實現不斷學習和改進的循環。若無法快速取得數據，汽車需要尋找新數據，為決策提供訊息。

憑藉電訊進步，車聯網（V2X）能在汽車和道路基礎設施、其他車輛、行人或任何屬於物聯網的事物之間發送和接收關鍵訊息。車輛和基礎設施使用車聯網技術共享數據，傳遞有關行程距離或十字路口平均等候時間的資訊。然後將收集的數據發送至數據中心，並由交通管理系统使用，以改善交通模式。

線上線下儲存需快而穩定

在汽車的數據存取方面，出色的寫入表現和相應的讀取表現十分重要。由於汽車環境複雜多變，彈性矽片是首選解決方案。閃存技術（Flash）是現今汽車數據儲存之選，汽車製造商提出NAND裝置作為例子，希望將驅動器焊接到電路板上，使汽車更耐衝擊。

除環境以外，車輛的數據儲存預計有較大變化。雖然現時汽車會收集大量數據，但其中大部分一旦不再有用，便會被棄置。據估計，自動駕駛汽車原型每秒生成10GB數據，閃存技術是持續寫入和重寫的最佳解決方案。要在如此困難的環境中體現高效能，達至可靠、穩定和快速的儲存，數據儲存企業須持續與汽車製造商溝通，以了解和開發符合其高標準的解決方案。

系統協作+標準化不可缺

自動駕駛汽車的運作牽涉甚廣，僅僅一個簡單的右轉可能便需要借助電訊、雲端架構師、硬件、韌體工程師、機器學習專家等的協作和幫助。正是因為系統之間的協作非常複雜，通訊和標準化對自動駕駛汽車能否取得成功至關重要。儲存硬件供應商是製定標準並確保新儲存產品滿足自動駕駛汽車需求的重要一環。

制定標準匯聚了數據儲存界的豐富協作知識。自動駕駛汽車從離開停車場的那一刻起，便會不斷協調不同系統之間的數據傳輸。數據使之成為可能，而有賴溝通和協作，自動駕駛汽車的科技創舉才得以實現。