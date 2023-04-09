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【營運科技】IT與營運科技整合　用「AI對抗AI」減風險

14:00 2023/04/09

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疫情令不少產業意識到數碼轉型的重要性，資訊科技（IT）與營運科技（Operational Technology，OT）整合勢在必行，有本地IT專家及業界人士亦提醒，各企業宜審視OT安全人才缺口問題，以及隨着整合趨勢而來的網絡安全風險及挑戰。

近日炙手可熱的ChatGPT類AI技術，也可能會被犯罪分子濫用，攻破企業網絡保安防綫，拖垮營運系統。

IT與OT增連接　一改「氣隔」環境

雲端、物聯網（IoT）、AI及工業4.0等技術，不斷推進數碼轉型浪潮，IT及OT兩個世界之間的連接也不斷提升，一改傳統以來OT系統處於氣隔（air-gapped）環境，沒有與互聯網連接的局面。

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【黑客入侵】調查：75%港台企業　不滿數據保護成效

攻擊涉國家級服務　擾亂營運、損商譽營收

然而，該趨勢同時增加了潛在的網絡攻擊媒介，擴大攻擊破綻。去年底，專為丹麥鐵路提供資產管理的服務商Supeo遭受網絡攻擊，甚至導致該國各地的火車停止行駛。對一眾肩負起國家級服務的企業及組織，再次起到警世作用，更密切關注管控相關營運技術風險。

本港方面，Fortinet香港、澳門及蒙古區域總監馮玉明及業務發展總監徐思俊，在其早前舉辦的香港站安全運營技術峰會，引述該企調查指出，過去一年有近9成香港OT機構偵測到網絡入侵的迹象，反映針對OT環境的網絡攻擊高速增加。而這些攻擊不僅會擾亂營運，影響關鍵基礎設施安全，更造成商譽、供應鏈營收等損失。

踏入後疫情時代的數碼轉型大環境，馮玉明及徐思俊認為，各行業可能隨時遇上相關的網絡攻擊，惟目前企業及組織的OT保安意識仍然不足，因此必須擬定更全面的網絡安全策略，包括採取可信度高的技術解決方案，以及做好安全防禦偵測等（其他建議詳見表）。

遙距存取OT系統有風險

各行業遭受黑客或勒索病毒攻擊案例層出不窮，工業網絡安全公司Claroty亞太及日本區客戶成功經理梁大偉（David）留意到，過去較容易受影響的行業可能普遍涉及工業、汽車製造、供電系統、油田等：

而近年在疫情下，愈來愈多商場、酒店集團及醫院等升級樓宇管理系統（BMS），管理和控制所有OT系統，導致潛在攻擊目標更廣泛。

如果忽視OT安全，「除了商譽及生意損失，嚴重還可能造成人命損失。」

左起：Claroty亞太及日本區客戶成功經理梁大偉；Fortinet香港、澳門及蒙古業務發展總監徐思俊、區域總監馮玉明；Accenture安全交付主管兼高級經理唐文生。（張寶燕攝）

宜向員工增加指導及培訓

David補充，酒店集團及醫療機構等業界人士可能認為，「以往多年來，單是IT安全已經未顧好」，因此未意識到OT安全部署的重要性。另對於OT安全人才缺口導致安全威脅加劇，他認為，當中影響更是遍及整個亞太區，目前企業對員工的指導及培訓尚有很大改進空間。

他舉例，即使疫情退卻，亦預計遙距存取OT系統為重要協作方式，惟員工有可能以不安全的方式提供存取，令OT環境無法應對外來攻擊，隨時為OT系統的安全打開缺口。

此外，Accenture安全交付主管兼高級經理唐文生指出，Snake也是專門針對OT環境，對不同生產商系統進行入侵的勒索軟件，建議組織需要「即時的威脅情報」以作應對。

「利用AI對抗AI」 助風險管理

對於近日大熱的ChatGPT類生成式AI技術已被黑客用來編寫惡意代碼，他指，該企過去約30年內已部署AI偵測技術，目前擁有3,000至5,000人的團隊專門開發AI技術並了解潛在風險，深信可「利用AI對抗AI」助風險管理。

記者：張寶燕

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