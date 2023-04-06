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【收息股】網民熱議 最有價值收息股研究所 內銀股 石油股 仲有呢三兄弟?

理財智慧 16:19 2023/04/06

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股票市場失利，投資樓市又未夠錢，但手上又有一筆資金，不少人會選擇買股收息，但近年股市波動，怕賺息蝕價，所以近日有網民討論，到底港股市場有沒有最有價值的收息股可以買呢?

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雖然石油、內銀及電訊都是比較穩定的股份，但每個版塊的股份質素亦有不同，故此投資者在選股時亦需要自行判斷那一類型是屬於有價值，能夠買到有價值而且有升值潛力的股份，對於未來的財富增值有一定的幫助。

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責任編輯：陳玉蓮

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