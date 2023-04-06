【收息股】網民熱議 最有價值收息股研究所 內銀股 石油股 仲有呢三兄弟?

股票市場失利，投資樓市又未夠錢，但手上又有一筆資金，不少人會選擇買股收息，但近年股市波動，怕賺息蝕價，所以近日有網民討論，到底港股市場有沒有最有價值的收息股可以買呢?

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

雖然石油、內銀及電訊都是比較穩定的股份，但每個版塊的股份質素亦有不同，故此投資者在選股時亦需要自行判斷那一類型是屬於有價值，能夠買到有價值而且有升值潛力的股份，對於未來的財富增值有一定的幫助。

【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

【裝修設計】榻榻米平台+日式坐浴缸 48萬打造傳統日式風格，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮